“The Road Home”: Revelan el título y el reparto para la película animada de Babylon 5

Tal y como se había prometido esta semana se dieron a conocer los primeros detalles sobre la película animada de Babylon 5.

Desde The Hollywood Reporter anunciaron que esta nueva cinta escrita por J. Michael Straczynski será dirigida por Matt Peters (Superman: Battle of the Super Sons) y su título oficial será Babylon 5: The Road Home.

Esta película animada seguirá la historia de la serie emitida en la década de 1990 e incluso recuperará a algunos integrantes del elenco original de Babylon 5 como Bruce Boxleitner como John Sheridan, Claudia Christian como Susan Ivanova, Peter Jurasik como Londo Mollari, Bill Mumy como Lennier, Patricia Tallman como Lyta Alexander y Tracy Scoggins como Elizabeth Lochley.

Todo mientras su historia es descrita así:

“Viaja a través de la galaxia con John Sheridan mientras se encuentra inesperadamente transportado a través de múltiples líneas de tiempo y realidades alternativas en una búsqueda para encontrar el camino de regreso a casa. En el camino se reencuentra con algunos rostros familiares, mientras descubre nuevas revelaciones cósmicas sobre la historia, el propósito y el significado del Universo”.

Aparte de los actores conocidos para los seguidores de la franquicia, la película de Babylon 5 contará con nuevas adiciones como Anthony Hansen, Mara Junot, Phil LaMarr, Piotr Michael, Andrew Morgado y Rebecca Riedy

Babylon 5: The Road Home debería estrenarse a mediados de este año.