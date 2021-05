This Is Us terminará con su sexta temporada

La propuesta de This Is Us concluirá con su próxima temporada. Si bien desde NBC todavía no realizan un anuncio oficial, The Hollywood Reporter reveló que la famosa serie terminará con su sexto ciclo.

This Is Us fue renovada para una cuarta, quinta y sexta temporada en 2019 por lo que hasta la fecha no existían dudas sobre su continuidad. No obstante, tampoco había nada que garantizara que el programa duraría más que eso. De hecho, tiempo atrás el creador de la serie apuntó a que el tercer ciclo sería la mitad de esa historia.

“Creo que estamos más o menos en el medio de hacia donde se dirigirá la serie de televisión”, dijo Fogelman a THR en 2019. “Nunca nos propusimos hacer una serie de televisión que duraría 18 temporadas, así que tenemos un plan muy directo”.

Pese a que NBC todavía no oficializa el final de This is Us, se espera que el canal concrete el anuncio durante este viernes en el marco de la presentación de su parrilla para la temporada televisiva 2021-2022.

En ese sentido, aún no hay una fecha de estreno ni tampoco detalles oficiales respecto a la duración y otros puntos del final de This is Us.