Al final de la versión más reciente de su “Digital Showcase”, THQ Nordic confirmó que está desarrollando un nuevo videojuego de South Park.

Si bien la compañía no reveló el título ni la potencial fecha de lanzamiento de esa apuesta, al cierre de su presentación de novedades indicó que “hasta el día de hoy THQ Nordic (HandyGames no incluidos) tiene 43 juegos en desarrollo. De los cuales 26 aún no se han anunciado después de esta presentación”.

Pero aunque aquello parecía el final de la transmisión, eventualmente el mensaje fue interrumpido y mientras se escuchaban voces que decían “Hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot” y “Urgh! Oh… oh, it’s coming!” se mostró el logotipo de South Park Studios. Todo antes que el texto mencionado anteriormente cambiara de 26 a 25 juegos no anunciados.

Por ahora no hay más detalles sobre cómo será este nuevo videojuego de South Park, pero previamente ya se había anticipado que los planes para la franquicia incluían un nuevo título.