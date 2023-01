Tim Miller dirigirá las refilmaciones de la película de Borderlands mientras Eli Roth trabaja en extender su tráiler falso de Grindhouse

La película de Borderlands tendrá un nuevo director a su cargo. Tim Miller, quien dirigió la primera película de Deadpool, se encargará de las refilmaciones que se llevarán a cabo sobre la producción basada en la popular saga de videojuegos.

La película originalmente fue filmada entre abril y junio de 2021, con un elenco que incluye a Cate Blanchett como Lilith, Kevin Hart en el rol de Roland, Jack Black como Claptrap y Jamie Lee Curtis como la doctora Patricia Tannis.

Sin fecha de estreno fijada por parte del estudio Lionsgate, lo claro por ahora es que Miller se encargará de las refilmaciones que se extenderán por dos semanas. Según cuenta Deadline, ese trabajo contará con “la bendición” de Eli Roth.

Este último, por su parte, estará trabajando en un largometraje basado en Thanksgiving, su tráiler falso que acompañó a la película Grindhouse realizada por Quentin Tarantino y Robert Rodriguez.

Lo otro llamativo es que dicho proyecto no será la primera película basada en un tráiler de Grindhouse, ya que Machete y Hobo with a Shotgun dieron pie a largometrajes. Los únicos tráilers que no han sido adaptados son Werewolf Women of the SS de Rob Zombie y Don’t de Edgar Wright.