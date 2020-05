Timothy Olyphant vestiría la armadura de Boba Fett en la segunda temporada de The Mandalorian

Cuando la semana pasada se reveló que Timothy Olyphant será parte de la segunda temporada de The Mandalorian no se revelaron mayores detalles respecto al rol que tendría el actor en la popular serie de Star Wars.

Sin embargo, ahora un nuevo reporte de /Film podría haber desentrañado el misterio sobre el papel de Olyphant en las nuevas aventuras del Mando.

De acuerdo a ese sitio, “Olyphant filmó escenas con la armadura mandaloriana de Boba Fett para la próxima temporada de The Mandalorian”.

Por supuesto, esto no significa que Olyphant interpretará a Boba Fett. De hecho, un par de semanas atrás se anunció que Temuera Morrison, el actor que dio vida a Jango Fett en Attack of The Clones, será el famoso cazarrecompensas en el nuevo ciclo de la serie.

En ese sentido, /Film sostiene que Olyphant podría interpretar a Cobb Vanth, un personaje que se incorporó al nuevo canon de Star Wars en las novelas Aftermath de Chuck Wendig y viste una armadura mandaloriana que le compró a los Jawas.

De ahí que la conexión entre Cobb Vanth y Boba Fett podría darse gracias a que dicho atuendo podría haber sido recogido por los Jawas del pozo donde estaba el Sarlacc y que es el lugar en el que Fett apareció por última vez durante los eventos de Return of the Jedi.

Si bien nada de esto está confirmado, /Film incluso sostiene que la aparición de Cobb Vanth en The Mandalorian se podría haber tanteado desde la primera temporada la serie en el episodio “The Gunslinger”, donde una misteriosa figura apareció en el lugar donde Fennec Shand aparentemente estaba muerta.

La segunda temporada de The Mandalorian se estrenará en octubre de este año por Disney Plus.