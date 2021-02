Tom Holland audicionó para un papel en Star Wars: The Force Awakens

Pese a que anteriormente había actuado en películas como Lo Imposible, el gran salto a la fama de Tom Holland recién llegó en 2016 cuando debutó como el Spider-Man del MCU en el marco de Capitán América: Civil War. Pero aunque esa es la historia que todos conocemos, recientemente Holland reveló que trató de involucrarse en otra franquicia de Disney antes de sumarse a las producciones del Marvel Studios.

En una entrevista con el portal Backstage, Holland contó que audicionó para Star Wars: The Force Awakens, la primera película de la nueva trilogía de la franquicia espacial.

Holland reveló que trató de sumarse aquella película después de ser consultado respecto a audiciones que no habían resultado bien, por lo que naturalmente su carrera para obtener un papel que aparentemente era Finn no prosperó.

“He tenido bastantes (historia de terror de audiciones). He leído las líneas equivocadas en la audición equivocada antes. Recuerdo mi audición para Star Wars, llevaba como cuatro o cinco audiciones y creo que estaba haciendo una audición para el papel de John Boyega”, señaló Holland. ”Recuerdo haber hecho esta escena con esta dama, bendita sea, y ella era solo un dron (sic). Así que estaba haciendo todo esto, como, ‘¡Tenemos que volver a la nave!’ Y ella decía: ‘Bip, bloop bloop, bip bloop’. No podía dejar de reírme. Me pareció muy divertido. Y me sentí realmente mal, porque ella se estaba esforzando mucho por ser un androide convincente o un dron (sic) o como se llamen. Sí, obviamente no obtuve el papel. Ese no fue mi mejor momento”.

Por supuesto, el papel de Finn finalmente quedó en manos de John Boyega y Holland logró obtener el papel de Spider-Man después de una larga incertidumbre que incluso terminó con su computador roto. En ese sentido, solo queda especular respecto a que habría pasado si Holland hubiese obtenido el papel ya que eso no solo habría impactado a las nuevas entregas de Star Wars sino que probablemente también habría influido en la elección de Spider-Man para las cintas del MCU.