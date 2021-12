Tom Holland finalmente pudo hablar sobre los cameos de Spider-Man: No Way Home

[Esta nota contiene spoilers sobre Spider-Man: No Way Home]

Durante los últimos meses una de las cosas que más ha hecho Tom Holland en sus entrevistas es mentir. No, no es que estemos acusando deliberadamente al actor, después de todo, él mismo admitió que una de las cosas que más anhelaba de cara a la conclusión del tour de prensa de Spider-Man: No Way Home era la posibilidad de dejar de evadir preguntas sobre los aspectos más misteriosos de la cinta.

Pero a una semana del estreno de la cinta, aunque todavía sigue hablando al respecto, Holland finalmente pudo referirse a los comentados cameos de la secuela de Far From Home.

Ya lo dijimos al principio de esta nota, pero esta es su última advertencia porque a continuación encontrarán spoilers de Spider-Man: No Way Home.

En el marco de una conversación con Marvel.com en la que también participó Zendaya, el actor detrás del Peter Parker del MCU habló sobre el resto del elenco de la película y en particular realizó comentarios sobre los tres cameos más comentados: Charlie Cox como Matt Murodock, Tobey Maguire como Peter Parker/Spider-Man y Andrew Garfield como Peter Parker/Spider-Man.

Cox apareció por última vez como Matt Murodock en la conclusión de la tercera temporada de la serie de Daredevil distribuida por Netflix y aunque su regreso en No Way Home fue adelantado por filtraciones, no fueron pocos los asistentes al cine que se asombraron cuando el abogado apareció sentado en un comedor junto a la Tía May, Happy Hogan y, por supuesto, Peter Parker.

En la escena Matt nunca abordó su trabajo como vigilante, sin embargo, capturó un ladrillo que estaba dirigido contra Peter. En ese sentido, lo que más destacó Holland fue el tono de la escena.

“Nos divertimos mucho trabajando con Charlie. Es realmente interesante hacer una escena entre dos superhéroes que no tiene cosas reales de superhéroes. Aparte de la parte cuando agarra el ladrillo. Fue asombroso”, dijo Holland.

Así, mientras Zendaya contó que no fue parte de esa escena y solo observó su rodaje desde detrás de las cámaras, Holland remarcó: “Fue genial. Me encantó trabajar con Charlie”.

Pero aunque para los fanáticos de Daredevil ese puede ser el momento más memorable de No Way Home, evidentemente para los seguidores de Spidey el punto culmine de la cinta está vinculado a las apariciones de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Después de un montón de rumores al respecto, ambos actores volvieron a interpretar a sus respectivas versiones de Spidey en una medida que si bien fue menor al tiempo en pantalla del trempamuros de Holland, igual es un poco mayor a un mero cameo.

Holland comenzó hablando sobre Maguire y señaló que el actor “era muy divertido”.

“Tenemos muchas pequeñas bromas internas que surgieron de trabajar con Tobey. ‘Definitivamente no es tu papá'”, señaló Holland.

“T-McG”, respondió Zendaya.

“T-McG. Hombre, fue tan divertido. Estaba realmente emocionado de estar de regreso. Se notaba que realmente significaba mucho para él. Ponerse el traje de nuevo. Nuestra reunión. Fue asombroso”, añadió Holland.

Zendaya continuó contando que Holland estaba nervioso por su primer día de rodaje junto a Maguire y que ella junto a Jacob Batalon, el actor detrás de Ned, estaban preocupados por él.

“Tuvimos que hacer un ensayo, y Jacob (Batalon) y yo nos sentíamos como tus padres”, le dijo Zendaya a Holland. “(Era) como dejarte en el jardín infantil el primer día. Como: ‘Espero que le agrade a los otros niños’. Y como: ‘Espero que no vuelva llorando’. Así que estábamos allí, y les estaba tomando fotos para que pudieran tenerlas. Fue muy lindo”.

Holland concluyó señalando que Zendaya tiene “fotos asombrosas” de él y los otros Spider-Man, por lo que probablemente ahora la actriz recibirá una avalancha de peticiones por esas imágenes.

Pero mientras Holland recalcó que Maguire era “muy encantador y divertido”, sus palabras sobre Garfield también denotan una gran admiración.

“Andrew Garfield, la leyenda en persona. Es un chico tan encantador. Creo que esta película fue su forma de hacer las paces con Spider-Man. Fue un privilegio trabajar con él”, dijo Holland. “Sé que significó mucho para él”.

Si bien Maguire no pudo realizar Spider-Man 4 como se consideró en un momento, de los tres actores Garfield es quien dejó más abruptamente el papel de Peter Parker y en el pasado el intérprete no ha tenido problemas en lamentar como se manejó a su saga del arácnido.

En ese sentido, las palabras de Holland no dejan de ser llamativas para todos quienes disfrutan del Spidey de Garfield y pueden añadir un tono más emotivo a la ya conmovedora propuesta de No Way Home.

“Fue muy hermoso. (Tobey, Andrew y Tom) se preocupan profundamente por los personajes por cuál había sido el viaje de sus personajes como Spider-Man”, señaló Zendaya. “Fue muy hermoso verlos a todos ustedes conectarse en eso y poder hablar entre ellos sobre una experiencia tan especial porque muy pocas personas han podido ponerse el traje. Fue genial ver lo mucho que ustedes realmente se preocupaban y se apoyaban mutuamente. Fue muy dulce”

“Es como una hermandad”, sentenció Holland.

Ahora que el actor tras el Spidey del MCU finalmente pudo hablar sobre los cameos, solo queda esperar a que Andrew Garfield y Tobey Maguire se pronuncien al respecto. Pero quién sabe quizás el actor de The Amazing Spider-Man ya está mentalizado para seguir negando su participación en la película.