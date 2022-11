Tuca & Bertie fue cancelada nuevamente

Tuca & Bertie ha sido cancelada. Esta semana Lisa Hanawalt, la creadora de la serie animada, informó que Adult Swim decidió no renovar el programa y por ende la historia quedará acotada a su tercera temporada.

“Lamentablemente, Tuca & Bertie ha sido cancelada. A todos nuestros fanáticos: los amamos y no podemos agradecerles lo suficiente por su apoyo a lo largo de los años”, señaló Hanawalt. “Por favor, nunca dejen de hacer fan arts extraños (¡y disfrazarse de los personajes para Halloween!) Me da una alegría infinita. Trabajar con Adult Swim fue muy gratificante desde el punto de vista creativo, nuestros ejecutivos fueron inteligentes y atentos y estoy agradecida de que tuviéramos el espacio para hacer todos estos episodios salvajes y sinceros sobre cosas que me importan mucho. Estoy muy orgullosa del trabajo realizado por todos mis talentosos compañeros de trabajo y colaboradores en este programa”.

Esta no es la primera vez que Tuca & Bertie es cancelada ya que la serie originalmente presentó su primera temporada mediante Netflix y cuando esa plataforma la canceló pasó a Adult Swim. En ese sentido, Hanawalt aún no renunciaría a sus ambiciones narrativas para el programa.

“Todavía tengo en mente un final hermoso y extraño para (Tuca & Bertie), espero que algún día tengamos la oportunidad de terminar esta historia. Mientras tanto, no he terminado de crear. He sido testigo de cómo muchas personas se conectan con este espectáculo en un nivel profundo, y tengo la intención de seguir contando historias como esta, sin importar lo que pase”, sentenció.