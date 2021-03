Un error de diseño provocaría que, en un futuro lejano, la PlayStation 4 ya no pueda iniciar juegos

Aunque la salida de la nueva PlayStation 5 todavía no significa para nada el fin de la PlayStation 4, un error de diseño dentro la actual consola provocaría que, en un futuro lejano, la consola ya no sirva para jugar.

De acuerdo a lo que dice el hacker Lance McDonald en su cuenta de Twitter, el error tendría que ver con la batería interna del sistema de la PS4, la cual le da energía a algunos componentes básicos de la consola incluyendo el reloj interno. Así, esta pequeña batería algún día se acabará, y aunque el aparato aun podría funcionar sin ella, daría pie a un error de sistema que impediría iniciar los juegos.

Según explica McDonald “este error es porque los Trofeos en PS4 requieren que reloj interno del sistema (el que no puedes ver ni alterar) esté correcto para que la gente no cambie la fecha y hora para hacer como que consiguió un trofeo antes. Si la batería de la PS4 se acaba, todos los juegos mueren”.

Es decir, si el sistema de trofeos no puede chequear el reloj interno o resetearlo en conexión con la PlayStation Network, la consola no iniciará los juegos. Esto significa que en un futuro hipotético, décadas más adelante, cuando esta batería muera y PSN ya no exista, la PlayStation 4 ya no servirá para jugar.

La única forma de solucionar esta situación sería en un proceso de jailbreak en el que se instale una batería nueva, o con alguna actualización de firmware que corrija este proceso. Sin embargo, hasta ahora no existe una actualización así por parte de Sony.