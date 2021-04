Un jugador de 88 años pidió ayuda a través de carteles en su barrio para avanzar en Skyrim

Según cuentan desde el medio alemán Der Spiegel (traducido aquí), un hombre de 88 años que jugaba Skyrim tuvo que pedir ayuda mediante carteles colgados cerca de su casa para poder superar la primera parte del juego.

De acuerdo al artículo, Klaus-Jürgen Langner buscaba personas con “experiencia en PlayStation 4″ porque al comenzar a jugar el título de Bethesda no pudo avanzar de la primera zona del juego. Langner ya había jugado previamente The Elder Scrolls III: Morrowind en su computador y le había fascinado por su mundo abierto, por lo que cuando leyó sobre Skyrim quiso probarlo.

Sin embargo su computador no cumplía los requerimientos para correr el juego por lo que compró una PS4 para poder jugar. Langner explicó que no le interesa la historia, sino el mundo fantástico para poder explorar, por lo que no prestó suficiente atención a las indicaciones iniciales y rápidamente quedó atascado.

El hombre, que en su juventud fue abogado, hoy vive con su esposa en Berlín y se dedica a leer, escribir poesía y pintar. Cuenta que a su edad sufre de problemas en la cadera, pero no se puede operar por lo que recurrió a los juegos de fantasía porque dice que le ayudan a olvidar el dolor.

Luego de colgar 100 carteles pidiendo ayuda, finalmente un joven del barrio lo ayudó a superar la parte del juego que lo tenía atrapado, lo que le permitió acceder al resto del mapa para explorar.