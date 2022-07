Un miembro de The Seven volverá como un nuevo personaje en la cuarta temporada de The Boys

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “The Instant White-Hot Wild”, el último episodio de la tercera temporada de The Boys]

Aunque con toda la violencia que caracteriza a la serie las muertes están a la orden del día en The Boys, parece que como muchas otras producciones de superhéroes el popular programa de Amazon Prime Video no se despedirá de todos los caídos de la tercera temporada.

Después de todo, más allá del destino que se reveló en los últimos minutos de “The Instant White-Hot Wild” para personajes como Queen Maeve y Soldier Boy, ahora el showrunner de The Boys, Eric Kripke, también contó que veremos más de Black Noir.

Si bien Earving definitivamente está muerto después de que Homelander arrancara sus intestinos tras enterarse que conocía la verdad sobre su padre, Soldier Boy, Kripke contó que en el cuarto ciclo de The Boys veremos a una nueva versión de Black Noir que será encarnada por Nathan Mitchell, el mismo actor que ha estado tras la máscara del personaje desde el primer ciclo de la serie.

Concretamente, durante una entrevista con EW, Kripke explicó que aunque Black Noir está muerto debido a las acciones de Homelander, como Nathan Mitchell no ha mostrado su rostro en la serie (Fritzy-Klevans Destine interpretó a Black Noir en los flashback del tercer ciclo) podrá aparecer como el sucesor del silencioso integrante de The Seven.

“Definitivamente no es lo último que hemos visto de Black Noir como un héroe. Es solo que el tipo que estaba dentro (del traje Noir) en la temporada 3, se ha ido”, dijo Kripke. “Pero tenemos a Nathan interpretando a un personaje realmente interesante e hilarante que usará el traje la próxima temporada”.

Por ahora no hay detalles cómo será Black Noir II ni como entrará en juego en el próximo ciclo. No obstante, la idea de un sucesor de Black Noir no deja de ser llamativa considerando cómo los personajes que toman el manto de otros son habituales en los cómics y, por supuesto, esta serie ama reírse e ironizar con esos elementos.

La cuarta temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno, pero su producción podría comenzar durante el próximo mes de agosto.