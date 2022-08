Un productor aseguró que habrían avances para La Leyenda del Tesoro Perdido 3 con Nicolas Cage

Pese a que en una de sus últimas actualizaciones al respecto Nicolas Cage no sonaba muy optimista sobre el futuro de La Leyenda del Tesoro Perdido 3, parece que esa película finalmente estaría avanzando.

Si bien aún no hay muchos detalles sobre qué podría contemplar La Leyenda del Tesoro Perdido 3, recientemente el productor Jerry Bruckenheimer aseguró que ya hay un guión para esa cinta y pretenden enviárselo a Cage.

“(...)Estamos trabajando en el guión ahora mismo”, dijo Bruckheimer a Comicbook. “Ojalá (a Cage) le guste, pero es realmente bueno. Así que creo que se lo haremos llegar en breve”.

De acuerdo a los reportes que encendieron las especulaciones sobre La Leyenda del Tesoro Perdido 3 en 2020, el guionista Chris Bremner (Bad Boys for Life) estaría trabajando en el guión para esa película. Pero Bruckheimer no ratificó esa información ni entregó más detalles al respecto-

En ese sentido, ese importante recordar que aunque los planes para La Leyenda del Tesoro Perdido 3 han rondado por un tiempo, Nicolas Cage cree que la película nunca se concretó debido a las ambiciones de Disney.

“El teléfono dejó de sonar”, señaló Cage a GQ a comienzos de este año. “Fue como, ‘¿Qué quieres decir con que no estamos haciendo National Treasure 3? Han pasado 14 años. ¿Por qué no?’ Bueno, Sorcerer’s Apprentice no funcionó, y Ghost Rider realmente no vendió boletos. Y Drive Angry, eso vino y se fue’. “Cuando hablo de los amigos falsos en Hollywood, no me refiero a Jerry. Estoy hablando de Disney. Son como un transatlántico. Una vez que van en cierta dirección, tienes que conseguir un millón de remolcadores para tratar de girarlos de nuevo”.