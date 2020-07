Un rumor asegura que Hayden Christensen tendría un rol clave en la serie de Obi-Wan Kenobi

Un rostro conocido de la saga de Star Wars se sumaría a Ewan McGregor para concretar la serie centrada en Obi-Wan Kenobi que prepara Lucasfilm para el servicio de streaming Disney+.

De acuerdo al portal LRM Online, el actor Hayden Christensen, conocido por dar vida a Anakin Skywalker en las precuelas comandadas por George Lucas, se uniría a la serie.

Aunque no ha sido confirmado de forma oficial, el sitio asegura que el trato ya está zanjado, su participación tendrá un “rol clave” regular - por lo que no se trataría de un mero cameo de voz como el que pasó en Star Wars: Rise of Skywalker - y originalmente el plan era revelarlo en la Star Wars Celebration que finalmente fue cancelada por el COVID-19.

LRM no entrega más detalles, pero considerando que la serie se situará en Tatooine, varios años después de los sucesos del Episodio 3, una aparición de Anakin con la semblanza de Christensen tendría sentido, especialmente en base al entrenamiento con la fuerza al que se somete Obi-Wan durante ese tiempo.

Es decir, una visión es plausible como un tormento de aquello que no se pudo evitar ante el lado oscuro, pues hay que tener en cuenta que Darth Vader no vuelve a toparse cara a cara con su maestro, hasta que tienen su enfrentamiento al interior de la Estrella de la Muerte.