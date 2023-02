Un rumor dice que el Batman de Robert Pattinson aparecería en la serie del Pingüino

Aunque en el papel la próxima aparición confirmada del Batman de Robert Pattinson recién será con la secuela de The Batman en 2025, un nuevo rumor dice que el actor podría retornar como el personaje en otro proyecto.

Concretamente de acuerdo a lo que señaló reportero Jeff Sneider en el podcast Hot Mic, el Batman de Robert Pattinson aparecería en la serie del Pingüino.

Por ahora se desconoce cómo sería esa potencial aparición de Batman en esa serie y esta información no debe ser tomada como algo más que un rumor porque tampoco ha sido ratificada por otras fuentes. No obstante, el director de The Batman y productor de la serie del Pingüino, Matt Reeves, ha expresado que el programa será un puente entre The Batman y su secuela, por lo que claramente la figura del hombre murciélago será un factor de alguna forma en su trama.

La serie del Pingüino será protagonizada por Colin Farrell como Oswald Cobblepot y se espera que debute este año en HBO Max.