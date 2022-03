Un vistazo al mundo del doblaje latinoamericano con los doblajistas de Jujutsu Kaisen 0

Este jueves finalmente se estrena en Latinoamérica la película de Jujutsu Kaisen 0, la adaptación de la popular obra homónima de Gege Akutami, el filme que ya ha logrado un gran éxito en el resto del mundo llega tanto en su idioma original, Japonés, como doblado al español latino, en esta línea es que tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los encargados del doblaje de la película como lo son Patricia Acevedo, directora de doblaje, y Diego Ramora, encargado de darle la voz al protagonista del filme, Yuta Okkotsu.

Patricia Acevedo, es una reconocida actriz de voz, quien tiene una trayectoria de más de 40 años, con un curriculum lleno de importantes personajes que marcaron la infancia de mucho como Lisa Simpson, Serena de Sailor Moon o Milk de Dragon Ball. Por otro lado, Diego Ramora, lleva diez años ligado al mundo del doblaje, y este es su primer papel protagónico, justo en una de las series más populares de la actualidad.

Sobre cómo es el mundo del doblaje, cómo ha cambiado con los años, hasta la presión que significa doblar una serie o películas, nos contaron ambos actores de voz.

¿Qué es lo más difícil al momento de doblar un personaje?

Patricia Acevedo: Creo yo que lo más difícil es entender por qué el actor que está en la pantalla, el dibujo, está haciendo lo que está haciendo, por qué lo dijo agresivo, por que lo dijo contento, por qué lo dijo triste, eso creo que es lo más difícil, y a la vez tratar de igualar el trabajo que hizo esa persona.

Diego Ramora: Concuerdo completamente con la señora Pati, Creo que lo difícil es encontrar es punto donde igualas la interpretación del personaje, sin imitarla, o sin querer tu dar una propuesta que está fuera de contexto. Entrar en ese lugar donde tanto el idioma original como el español se unen en el personaje.

¿Se intenta dar un toque especial al momento de doblar un personaje, más local o solamente es una traducción?

P.A: No podemos hacerlo tan local, tenemos que hacer un doblaje que se entienda en toda América Latina, eso es lo que tratamos. Porque si metemos cosas locales, luego la gente, por ejemplo, de Sudamérica no entiende, y para nosotros a lo mejor resulta gracioso pero a la gente de Sudamérica no, porque no entendieron lo que estábamos diciendo. México sobre todo tenemos muchas palabras que en muchas partes de Sudamérica no se entienden.

D.R: El objetivo principal del doblaje es siempre dar una buena interpretación de lo que está pidiendo el producto, sea actor, sea anime, sea un personaje, creo que eso es lo primordial. Hay veces que lo que piden los clientes es eso, y entras en este pequeño debate de lo hago no lo hago, la mayoría del tiempo nos enfocamos en eso, que todos puedan disfrutar.

¿Cuál es su visión del mundo del doblaje actualmente? ¿Resulta difícil entrar o desenvolverse?

P.A: Como siempre ha sido a veces es difícil a veces no. Depende de la empresa, depende del director, tratamos siempre, yo como directora, de darle la oportunidad a personas nuevas que llegan y se reportan, sobre todo escucharlos y ver si realmente podemos darle un papel importante o mientras que nos ayuden haciendo ambientes u otras cosas para irlos escuchando.

D.R: Creo que en doblaje lo difícil no es entrar, si no quedarse, tiene que ver mucho con el trabajo que uno haga, lo mucho que uno estudie o se esmere por esto, y no me refiero a una academia la cual enseñe, si no la autodisciplina que puedes tener. En doblaje he visto un montón de gente con virtud pero por falta de trabajo no logró permanecer, creo que es lo difícil, la perseverancia.

¿Cómo directora de doblaje en Jujutsu Kaisen 0, hay algún tipo de presión extra al doblar una saga exitosa por sobre una no tan conocida?

P.A: Yo creo que presión hay siempre en lo que sea, la verdad es que tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible sea lo que sea, una saga, una película, un largometraje, cualquier cosa que hagamos tenemos que dar lo mejor de nosotros y tratar de que el cliente quede satisfecho con nuestro trabajo y la forma en que dirigimos su película.

Y en tu caso Diego, ¿Existe una presión extra por hacer al protagonista?

D.R: No sólo al hacer el protagonista, en todo hay una presión interesante, porque hay personajes que resultan ser secundarios, terciarios, y por algo que resultó de un capítulo y que por el buen trabajo del doblaje resultan tener éxito. Creo que con cada personaje mantienes esa presión, como uno no sabe dónde se está metiendo, uno se tiene que entregar totalmente a ellos, y lo mismo con Yuta, se siente la presión, pero es una presión que conforme pasa el tiempo te vas acostumbrando.

En este sentido ¿Realizaste algún tipo de preparación especial para interpretar a Yuta?

D.R: Inconscientemente me pasó, puesto que yo soy otaku de corazón, yo ya había visto Jujutsu Kaisen y lo estaba leyendo, puesto que yo me revuelvo mucho en el anime, leí la precuela, apenas había leído el primer capítulo cuando me llegó el llamado, voy el día siguient... Recuerdo que la señora Pati me dijo has visto Jujutsu Kaisen y yo, sí, creo, estaba muy revuelto en todo... Pero en doblaje eso es lo padrísimo, no hay una previa, en ese instante lo creo y en ese instante lo hago, es lo mágico de ser interprete de doblaje.

¿Cómo se sintió trabajar en Jujutsu Kaisen 0? Que hoy en día es uno de los anime más populares, con muchos fans en toda Latinoamérica

P.A: Para mi fue maravilloso, de verdad desde que yo dirigí la serie me encantó, entonces que me dijeron ahora hay una película, cuando la vi dije “que maravilla”, a mi me encantó haberla dirigido, fui muy feliz y espero que a todos les guste.

D.R: Que digo... Hay algo que la señora Pati no sabe, yo la conocí primero en una convención, un mes antes del primer llamado. Y al mes siguiente la señora Pati me da la oportunidad de tener mi segundo llamado, entonces para mi que el primer protagonista que tenga en cine, sea con la primera directora que me dirigió en doblaje... para mi esta película influye no sólo en que soy un fan de Jujutsu, personalmente es algo muy hermoso.

En tu caso Patricia, tienes una larga carrera en el mundo del doblaje, ¿Sientes que hoy en día existe un mayor o menor interés por el contenido doblado al español latino?

P.A: Yo creo que hay un mayor interés, la gente quiere escuchar doblado todo a Latino, y eso es muy bueno, porque sabemos que hay débiles visuales, gente que no alcanza a leer los rótulos, por lo que es mucho más fáciles para ellos, hay algunos también que se les pone audio descriptivo, y entonces eso ayuda mucho, porque la gente dice que bueno que ya le están poniendo esto también.

¿Ha cambiado la forma de hacer doblaje con el pasar de los años?

P.A: Ha cambiado muchísimo, cuando yo empecé hace 40 años, trabajábamos todos juntos, y ahora cada uno tiene su canal y cada uno hace su propia interpretación, y tal vez es un poco más rápido para algunos. Antes si tu tenías un estelar tenías que quedarte todo el día y a veces hasta el día siguiente, y ahora tu puedes hacer un estelar en una mañana.

¿Se ha despersonalizado?

Sí, se ha despersonalizado, antes estaba junto a ti la persona con la que estabas hablando y como que te jalaba, era tu tono y el te contestaba, y tu le decías, y él te contestaba, era más cálido, ahora es más frío.

¿Cómo fue que llegaron al mundo del doblaje?

P.A: Yo llegue porque mi papá era chef, y tenía la concesión de un restaurant dentro de una empresa de doblaje, y entonces yo iba en la secundaria y le dije que hacen ahí dónde tu trabajas y ahí me explicó y llegué a la empresa y me fascino aquello. Tomé un curso obviamente, hace 40 años no había escuelas de doblaje, tomé el curso adentro de la empresa y pues ya me quedé ahí trabajando.

D.R: Lo que me llevó al mundo del doblaje es una de las mujeres que más adoro en esta vida que es mi mamá. Mi mamá empieza en doblaje ya tarde, a los 40 años, y ella estaba tomando un curso y en eso ella me dice “oye creo que van a abrir un curso de verano”, yo tenía 12 años, empezando la secundaria y yo pues vamos a ver. Como se me dio la posibilidad y yo me enamoré, yo creo que si algo tenemos todos en común es que nadie puede trabajar aquí si no lo ama.

Patricia, dada tu larga trayectoria interpretando a personajes como Sailor Moon y Milk de Dragon Ball, ¿Qué se siente haber sido parte de la infancia de tantos jóvenes en Latinoamérica a través de estos personajes?

P.A: Es maravilloso, cuando voy a una convención, cuando la gente me pregunta, me abraza, y algunos lloraban... y dices que compromiso tan grande tengo con el cariño que tiene la gente para mi, que cada día tengo que ser mejor, y cada día tengo que hacer mi trabajo mejor, por ellos., porque solo por mi voz ellos me aman.

¿Hay algún personaje en particular que les gustaría interpretar ya sea del anime o del cine?

P.A: A mi me gustaría haber sido una princesa, pero ya me pasé, así que aunque sea la mamá de una princesa o una bruja.

D.R: Yo creo que igual tengo esta curiosidad del antagonismo, mi voz creo que no da mucho para un antagonista, no me toman muy en serio lo truculenta de mi voz pero espero que un día se logre eso.