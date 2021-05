Una conversación con Mark Millar sobre sus cómics, la relación con Netflix y Jupiter’s Legacy

En los últimos años, Mark Millar se desligó completamente de las principales editoriales de cómics de Estados Unidos. Tras lograr grandes éxitos, con historias como Superman: Red Son o Civil War, su carrera se volcó por completo a la producción de “creator owned comics”. Es decir, obras cuyos derechos le pertenecen completamente a sus autores y no son creaciones por encargo por parte de una empresa, que es lo que sucede con todo lo que involucra a los grandes superhéroes.

Su primera experiencia fue Wanted en 2003, pero toda su propuesta independiente comenzó a solventarse bajo el nombre de “MillarWorld” a partir del lanzamiento de Kick-Ass en 2008. Luego llegaron obras como Nemesis, Secret Service y las secuelas de Kick-Ass, entre muchas otras, que incluían dibujantes destacados que eran dueños del 50% restante de cada historieta.

En el camino hubo series y películas de sus cómics, lo que inevitablemente convocó al interés de Netflix, ya que la compañía de streaming adquirió a todo el MillarWorld en 2017. Y como parte de ese trato, Millar no solo sigue creando nuevas historias, sino que también se han asegurado adaptaciones de gran parte de los cómics desarrollados en los últimos años. Y Jupiter’s Legacy, la saga que Millar co-creó junto al dibujante Frank Quitely, es una serie presentada por Netflix a partir de este viernes.

Todo lo anterior fue el foco de la siguiente conversación con el autor escocés.

Tú trabajaste en Superman, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos. Historias como Old Man Logan, Civil War. ¿Qué te motivó a focalizarte en tus historias originales?

Stan Lee. Stan Lee me dijo en 2003, mientras lo estaba entrevistando para una revista, me dijo: deberías crear tus propios personajes. No había tenido nunca algún interés para crear mis propios personajes. Pero cuando Stan Lee te está apadrinando, te dice que debes hacer algo, tienes que hacerlo. Dije: Toda la vida quise escribir a Spider-Man o Superman o Batman, ¡no me interesan mis personajes! ¡Nunca van a ser tan buenos como esos personajes! Y él me dijo: Si yo hubiese escrito solo a los personajes con los que había crecido, nunca habríamos tenido al Universo Marvel. Ahí me dijo que debería darle una oportunidad y lo primero que hice fue Wanted. Se lo vendí a Universal Studios, Angelina Jolie estuvo en la película y cuando todo terminó yo estuve como: ¡Stan Lee tenía razón! ¡Esto es increíble ja ja ja!

¿Pero extrañas escribir a esos personajes de Marvel y DC?

Te diría que a veces. Entré a los cómics porque amaba demasiado a esas cosas. Realmente las amaba y sé muchas cosas sobre ellas. Pero al mismo tiempo lo hice. Trabajé para DC por algunos años, trabajé para Marvel por nueve años, y creo que ya conté las mejores historias que podía contar. Así que creativamente era muy excitante el ir y hacer algo nuevo. Y entendí lo que Stan quería decir: es realmente cool el crear tus propias cosas.

He estado en el set de Iron Man y vi a Downey Jr, fue asombroso. Amo a esa película y a Downey Jr... pero hay algo diferente al ver algo tuyo, algo que tú creaste y ver a todos los actores estar en tus trajes y ver el set, pero estas caminando alrededor de algo que estuvo en tu cabeza... es muy raro, pero también es una experiencia increíble.

Y tú has creado al Millarworld con grandes artistas y solo hay una pregunta: ¿Como lo haces? jajaja

¿Cómo obtengo a los artistas? Jajajajajajajaja

Sí, jajajaja. Son increíbles, no lo sé. Desde Quitely a...

¡Siempre obtengo a los mejores chicos! ¡Siempre tengo a los mejores! Era de la misma forma en.... fui muy mimado en Marvel. Trabajé con Adam Kubert, Bryan Hitch, Terry Dobson, John Romita Jr, tú sabes... todos estos tipos increíbles. Creo que tengo un buen ojo para los artistas, soy un gran fan. Te voy a mostrar, en mi oficina, hay mucho arte original en las paredes y todo... [muestra su oficina] Amo a los dibujantes de cómics, es mi cosa favorita, simplemente la adoro. Tengo una gran relación con todos los artistas, saben lo mucho que los aprecio y todos quieren trabajar conmigo, lo que es grandioso. Soy afortunado aún. Estoy trabajando con Travis Charest, que es increíble. El único que me ha eludido es Adam Hughes, pero un día será mío. ¡Un día será mío! jajajaja

Y dado que el Millarworld ahora pertenece a Netflix, ¿Ha cambiado tu forma de escribir o es la misma?

No, no. Cuando compraron a mi compañía y me tomé unas vacaciones, ellos me dijeron: nos gustaría que dirigieses al Millarworld. Que lo venía haciendo por años, que sabía lo que hacía, ¿Te gustaría venir y estar presente? Que mi esposa sería la CEO de Millarworld en Netflix. Y lo que me dijeron, y fue maravilloso: queremos que hagas exactamente lo que has hecho, porque está funcionando. Así que nunca me han pedido cambiar algo o que piense diferente. Solo tratan de animarme a que sea yo mismo, lo que es perfecto.

¿Y desde el principio tienes las historias en mente pensando en las eventuales adaptaciones?

No realmente, no. Ni siquiera las pienso como cómics. Solo las pienso como historias cuando las estoy escribiendo. Es difícil, cuando estás escribiendo una trama y viniendo con ideas, llegar y decir: ¿Qué sería cool? ¿Qué te gustaría ver? En Jupiter’s Legacy, recuerdo haber estado garabateando algunas escenas y no quiero dar spoilers de la segunda temporada... todo está en los cómics, saben lo que sucede... pero un personaje que mata a un personaje que amas. Esa fue la primera escena que dibujé. Lo miré y dije: eso está cool, y comencé a armar la historia en torno a eso. Pero nunca lo pensé como un cómic, nunca lo pensé como una película o una lonchera o lo que sea. Solo lo pensé como una historia.

Y Jupiter’s Legacy, como cómic, aborda por qué los superhéroes son necesarios. ¿Cómo crees que eso se traspasa a esta serie en Netflix?

Exactamente, era lo mismo para mi. La historia es sobre una discusión entre los héroes viejos y los héroes jóvenes. Y la discusión es una ética, el cual es: si tuvieses el poder de cambiar al mundo, ¿es eticamente incorrecto quedarte a un lado y no cambiarlo? Los héroes viejos recibieron este poder por esta entidad alienígena, que descubrimos sobre ella más adelante, pero a los héroes viejos les dijeron que tenían que ir y salvar al mundo. Y lo salvaron manteniendo al statu-quo, a Estados Unidos, la fuerza más poderosa del mundo. Pero los héroes más jóvenes dicen: No has salvado al mundo, han pasado 90 años y hay un montón de cosas terribles sucediendo y queremos que el mundo sea algo mejor. Así que tienes ese conflicto increíble entre las dos generaciones. Esa es la esencia de la serie y esa era la esencia del cómic.

Tu amor por Superman siempre está ahí...

Oh, sí

Y el Utopian es un Superman con todas las cosas que tiene: las formas viejas, su código. ¿Cómo se traspasa tu amor por Superman a esta serie?

Sí, hay un montón de gente haciendo estas cosas, una mirada postmoderna de Superman. En The Boys tienen a un personaje como Superman que es maligno. Jupiter’s Legacy tiene a un personaje como Superman que está intentando mantener a su familia unida. Creo que estamos tan acostumbrados a los superhéroes tradicionales que queremos ver que les den un giro, como un pequeño twist, y eso para mi es muy interesante como escritor en vez de solo escribir una historia directa sobre estos personajes que conocemos de hace tanto tiempo. Es tomar la idea al siguiente nivel, creo.

En esta serie desde el comienzo queda claro que esta no es solo Jupiter’s Legacy. Es también Jupiter’s Circle, su precuela en cómic. Toda la saga se cuenta en paralelo. ¿Fuiste parte de esa decisión?

Sí y mucho. El trabajo que tomé fue ser presidente del Millarworld, así que elijo a los showrunners y directores, los escritores con los que trabajamos, así que había dos formas de hacer esto. Una forma sería hacer esta historia cronológicamente y comenzar en 1929 y luego expandirnos en los cincuentas y sesentas, hasta que eventualmente lleguemos a Chloe en la temporada 3 o algo así. Pero era algo muy lejano.

Y Steven S. Knight vino con nosotros y nos dijo que una buena idea era hacerlo como El Padrino 2, en donde cuentas la historia del presente y del pasado al mismo tiempo, dejándolas juntas. Así que en temporadas siguientes, si tenemos la suerte de tenerlas, van a seguir la misma estructura en donde tenemos en los cincuentas a la historias de los héroes originales y tenemos a ambas historias sucediendo al mismo tiempo. Y sigue siendo muy interesante, porque significa que no solo tienes un cliffhanger por episodio, sino que tienes dos cliffhangers ya que tienes dos historias.

Y el cómic tiene un cliffhanger desde el primer número. ¿Cómo crees que los fans van a reaccionar cuando eso no pasa en el primer capítulo?

Creo que a los fans les va a encantar y a cualquier persona que disfruta a los superhéroes en general. Algunos han esperado dos años por el próximo blockbuster de superhéroes, porque todo ese tiempo ha pasado [por la pandemia] Finalmente los blockbusters de superhéroes están de vuelta y este es el grande para comenzar la temporada veraniega

¿Tienes algún plan para Jupiter’s Legacy en los cómics?

Van a ser seis volúmenes en total. Jupiter’s Legacy: Requiem #1 [es la cuarta] comienza en junio, un mes después de la serie. Sabremos lo que sucede después [de Jupiter’s Legacy 2] y conoceremos la historia de la isla, sabremos lo que la isla era realmente. También conoceremos el final de las historias de todos. Lo que sucede con Hutch, lo que sucede con Chloe y sabremos sobre qué realmente se ha tratado todo esto, porque quizás no es sobre lo que has pensando hasta ahora. Hay un gran misterio. Espero que se vea en futuras temporadas, pero podrán leerlo en junio. El artista es increíble, Tommy Lee Edwards. Él lo pintó y se ve muy bello. Así que tenemos a Wilfredo Torres en la historia situada en el pasado. Frank Quitely, mi co-creador, en la historia en el presente. Y Tommy Lee Edwards hace la historia en el futuro. Así que van a ser seis volúmenes en total y espero que sea épica.

Y si el cómic son seis volúmenes, ¿Cuántas temporadas tendrá esta serie?

¿Sabes? Depende. La primera temporada de la serie son solo 2 y media partes del cómic, así que... quién sabe. Pero ya veremos qué piensa la gente. Si les gusta, entonces haremos tantas como podamos. Pero creo que a la gente le va a gustar, tengo un buen presentimiento. Se la he estado mostrando a un montón de amigos y familiares... y pese a que son ocho episodios, la han visto de una sentada.

Jupiter’s Legacy ya está disponible en Netflix.