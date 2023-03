Una nueva figura entrega detalles sobre un malvado velocista de la película de The Flash

Zod no será el único rival que Barry Allen y sus aliados encontrarán durante sus aventuras en la película de The Flash ya que la cinta dirigida por Andy Muschietti también introducirá a su versión de Black Flash.

En los cómics de DC, Black Flash fue presentado en 1998 en el contexto de “Carrera por la humanidad”, una historia donde Wally West lleva al máximo sus poderes.

A grandes rasgos en las publicaciones de DC, Black Flash es una especie de personificación de la muerte para los velocistas y por ende posee capacidades similares a ellos.

Por ahora no sabemos cómo se presentará Black Flash en el contexto de la trama de The Flash. No obstante, la nueva figura del personaje revelada por McFlarne Toys establece que en la cinta este ente se llamará “Dark Flash” y se aparecerá ante Barry Allen.

“Mientras empuja los límites de sus poderes, Barry Allen se encuentra con una visión misteriosa y aterradora en medio de The Speed Force: algo, o alguien, aparentemente está usando las habilidades de The Flash para propósitos nefastos”, dice la descripción del personaje.

Previamente un rumor decía que Dark Flash, entendido en ese entonces como un traje que vestiría el héroe titular, tendría un vínculo con los personajes kyrptonianos en la cinta, pero hasta el momento eso no ha sido confirmado.

The Flash se estrenará durante junio de este año en cines.