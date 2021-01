Una nueva promoción de HBO Max incluye un pequeño vistazo a Space Jam: A New Legacy

Por cortesía de la nueva estrategia de estrenos de Warner Bros, Space Jam: A New Legacy será una de las películas que se estrenará simultáneamente en cines y HBO Max por lo que, aunque aún faltan varios meses para su estreno, durante este fin de semana un se dio a conocer un primer vistazo a la esperada secuela gracias a una promoción de ese servicio de streaming.

En el marco de un video promocional que además contempla acercamientos a otras producciones como, The Suicide Squad, Godzilla vs. Kong y la película de Mortal Kombat, se dio a conocer un breve vistazo a LeBron James y Bugs Bunny en lo que será Space Jam: A New Legacy.

La escena es bastante breve por lo que tendrán que poner mucha atención al siguiente video para captarla:

Space Jam: A New Legacy fue dirigida por Malcolm D. Lee (Scary Movie 5) y, de acuerdo a los detalles que se han revelado hasta ahora, su historia involucrará una trama con LeBron James y su hijo, y también implicaría un repaso por distintas propiedades de Warner Bros.

Actualmente el estreno de Space Jam: A New Legacy está fijado para el 16 julio de 2021 en Estados Unidos, pero mientras la película debutará en cines y HBO Max en ese país, aún no está claro qué pasará con su debut en otros territorios.