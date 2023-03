Una productora de The Acolyte demandó a Lucasfilm por incumplimiento de contrato

Lucasfilm, la compañía tras Star Wars e Indiana Jones, ha sido demandada.

Según reporta Deadline, esta semana la productora ejecutiva Karyn McCarthy (Ballers) entabló una demanda contra Lucasfilm por la serie The Acolyte, un nuevo programa de Star Wars creado por Leslye Headland que está en desarrollo para Disney Plus.

McCarthy demandó a Lucasfilm por incumplimiento de contrato argumentando que su despido poco después del inicio de la producción de The Acolyte evitó que aceptara otra oferta de empleo por parte de Apple TV+ para producir la serie Sugar.

“Dos semanas después, sin explicación, sin razón, sin justificación, Lucasfilm le dijo a McCarthy que quería salirse del trato”, dice la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. “En ese momento, la oferta de Apple se había ido: Apple tuvo que seguir adelante y encontrar otro productor ejecutivo para Sugar. McCarthy ahora no tenía ningún trato”.

Pero eso no es todo porque McCarthy también está reclamando que Lucasfilm no le pagó lo que debía por su trabajo inicial en The Acolyte.

“Cuando McCarthy fue a Lucasfilm y solicitó que le pagaran, Lucasfilm negó que tuvieran un acuerdo, a pesar de que (1) habían hecho su oferta, que contenía todos los puntos importantes del acuerdo; (2) McCarthy aceptó esa oferta; (3) Lucasfilm hizo que McCarthy comenzara de inmediato; y (4) Lucasfilm envió a McCarthy un memorando de acuerdo, conmemorando los términos que incluyen que McCarthy ya había comenzado a trabajar ya lo había hecho”, dice la demanda.

Lucasfilm le habría ofrecido un pago a McCarthy, pero ella rechazó la oferta que la demanda califica como “anémica e insultante” por lo que ahora comenzó esta instancia legal.