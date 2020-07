Una serie basada en “El Día de la Marmota” está en carpeta

El actor Stephen Tobolowsky, durante un episodio del podcast The Production Meeting, reveló que una serie basada en la comedia “El Día de la Marmota” (Groundhog Day), aquella protagonizada por Bill Murray y que nos presentaba cómo un tipo tenía que vivir el mismo día una y otra vez, está en desarrollo.

“Hay conversaciones sobre una serie de El Día de la Marmota en carpeta”, explicó el actor. “Yo estaba trabajando en The Goldbergs o Schooled, alguna de esas series en el lote de Sony, y uno de los productores me vio y me dijo: ‘Oh, ¡Stephen! ¡Stephen! Estamos trabajando en una serie de El Día de la Marmota. ¿Podrías ser Ned en la serie?’ Yo fui y dije: ‘Claro, sí. No hay problema'.... Pero es Ned, 30 años después. ¿En qué se ha convertido su vida?”, agregó.

Tobolowsky interpretó a Ned Ryerson, uno de los personajes que frecuentemente se cruzan con Phil, el meteorólogo interpretado por Bill Murray. Tan reconocida fue la participación de Tobolowsky, que este último apareció junto a Murray en el comercial de Jeep basado en la película.

Por ahora no existen más detalles, pero tengan en cuenta que otras series actualmente utilizan el concepto, como son los casos de Russian Doll de Netflix y Palm Springs de Hulu. Pero, claro, volver a Punxsutawney representa algo no menor.