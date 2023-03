Una versión inicial de Shazam! Fury of the Gods incluía a Mister Mind junto a las Hijas de Atlas

Si después de ver Shazam! comienzan a imaginar cuál sería la trama de Shazam! Fury of the Gods, probablemente sus conjeturas involucrarán al Doctor Sivana y Mister Mind. Después de todo, la escena post-créditos de la película original sobre Billy Batson tanteó más historias con esos personajes de la mano de su escena post-créditos.

Pero, para bien o para mal, ni Sivana ni Mister Mind serán parte de Shazam! Fury of the Gods porque los villanas centrales de esa cinta serán Hespera, Anthea y Kalypso, las hijas de Atlas.

Previamente el director de Shazam! y Shazam! Fury of the Gods , David F. Sandberg, justificó esa decisión argumentando que incluir a Mister Mind y las hijas de Atlas era mucho para una película, y ahora reiteró ese sentimiento además de reafirmar que inicialmente trató de incluir al villano gusano en la cinta.

“En primer lugar, miramos los cómics, lo que estaban haciendo, pero eso no parecía encajar bien con lo que esta película necesitaba ser. Luego, por supuesto, dado que establecimos Mister Mind al final de la primera (película), comenzamos a buscar tratamientos y cosas en las que involucraran a Mister Mind y Sivana. (En un momento) en realidad fue Mister Mind quien permitía que las hermanas vinieran aquí porque era parte de un plan más grande de él. Pero era demasiada historia que contar para esta película. Así que tuvimos que dejar a Mister Mind y Sivana por esta vez. Entonces estaban allí originalmente, pero no como los villanos principales”, dijo Sandberg a Gizmodo.

Pero ¿por qué se privilegió a estas villanos originales en lugar del dúo que tiene una historia con Shazam en los cómics?

“Hubo muchas idas y venidas sobre qué hacer, porque queríamos tener algo en el mundo real pero traer algo genial aquí. Y luego la idea era que los poderes (de Shazam) son de los dioses griegos y la mitología y todo eso. Entonces es como: ‘Ooh, si los poderes fueron robados y luego se los dieron, eso da una motivación que puedes entender con las hermanas’. Quiero decir, tienen un punto aquí. Lo hacen de mala manera, pero tienen razón. Y pensé que era realmente genial mezclar mitología y superhéroes porque los superhéroes son una especie de mitología moderna de alguna manera”, dijo el director.

Shazam! Fury of the Gods se estrenará este 15 de marzo en cines y como una tercera cinta del personaje aún no está garantizada, por ahora se desconoce si aquella trama con Mister Mind se materializará o no algún día.