Una vez más se filtran los juegos que llegarán a PlayStation Plus

Durante los últimos meses se ha convertido en algo habitual que faltando poco para que se anuncien los juegos de PlayStation Plus, estos se filtren por otros lados. Ahora una vez más ha ocurrido esta vez con los juegos que supuestamente llegarán en septiembre al servicio.

La filtración proviene del usuario de Dealabs, Billbil-Kun, quien ya lleva unos meses filtrando los juegos, y que en esta ocasión apunta a que Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus y Toem llegarán próximamente al servicio.

Según la información dada a conocer, estos tres juegos juegos llegarían a PS Plus Essentials, el nivel más bajo que tiene el nuevo sistema de suscripción, por lo que estará disponible para los usuarios que también tienen las tier Extra y Premium.

En cuanto a los juegos Need for Speed Heat, desarrollado por EA Gothenburg, se lanzó en octubre de 2019 para PS4 y PS5. Por otro lado, Granblue Fantasy: Versus, es un juego de peleas desarrollado por Arc System Works, y basado en la popular franquicia de Cygames; finalmente Toem, es un juego independiente desarrollado por Something We Made, el cual se lanzó en junio de 2021.