Universal se encargará de desarrollar el remake de “Los otros”

A principios de este año se reportó que la compañía Sentient Entertainment había conseguido los derechos para hacer un remake de la película de terror Los Otros (The Others). En ese minuto aún no había ningún estudio vinculado a esta apuesta, sin embargo, ahora desde Deadline cuentan que Universal Pictures se quedó con el proyecto.

De acuerdo a ese reporte, Universal Pictures se quedó con el remake de Los Otros tras una competencia con otras empresas y ahora se encargará del desarrollo de esta película junto a Sentient Entertainment.

Por supuesto, la versión original de Los otros se presentó en 2001 bajo la dirección de Alejandro Amenabar y con Nicole Kidman como protagonista.

Y esta era la sinopsis de esa entrega:

“Grace (Nicole Kidman), la devota madre religiosa de Anne (Alakina Mann) y Nicholas (James Bentley), traslada a su familia a la costa inglesa durante la Segunda Guerra Mundial. Espera noticias sobre su marido desaparecido mientras protege a sus hijos de una rara enfermedad de fotosensibilidad que hace que el sol los dañe. Anne afirma que ve fantasmas, Grace inicialmente piensa que los nuevos sirvientes están jugando una mala pasada, pero los acontecimientos y visiones escalofriantes la hacen creer que ha ocurrido algo sobrenatural”.

No obstante, Deadline dice que por ahora “se desconoce cuánto tomará esta película de la historia original” y que los responsables del proyecto recién “se están reuniendo con escritores para adaptar el guión”.