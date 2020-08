US Agent tendrá una nueva serie para Marvel Comics

Como está contemplado que el personaje sea parte de la serie de Disney+ que será conocida como “The Falcon and the Winter Soldier”, no sorprende que en Marvel Comics se la jueguen a futuro por darle una nueva serie al US Agent, el personaje cuyo origen y apariencia está directamente relacionado al Capitán América.

La serie en cuestión será escrita por Christopher Priest (Black Panther, Deathstroke) y contará con arte de Stefano Landini, en una historia llamada “American Zealot”. En dicho contexto, John Walker, el US Agent en cuestión, se alejará de su servicio al gobierno de Estados Unidos.

En ese escenario, el antiguo “Súper Patriota” que alguna vez portó el escudo del Capitán América, trabajará como un contratista gubernamental independiente, protegiendo los intereses encubiertos de Estados Unidos. Pero aquello lo llevará a involucrarse en el conflicto entre un pequeño pueblo y la gigantesca corporación que quiere eliminarlo.

La nueva serie profundizará en los conflictos morales, pero también en los riesgos que toma Walker en su nuevo trabajo y los callejones que encuentra al tener un limitado acceso oficial.

La portada de US Agent #1 revela el nuevo diseño para el personaje.

El primer número de esta serie saldrá a la venta en noviembre y la serie limitada contará con cinco números.