Vean el nuevo tráiler para la segunda temporada de His Dark Materials

HBO dio a conocer un nuevo tráiler para la segunda temporada de His Dark Materials. Siguiendo el primer adelanto para el nuevo ciclo de la serie que fue revelado el pasado mes de julio en la Comic-Con @ Home, este nuevo avance anticipa los nuevos mundos y los inminentes conflictos que marcarán a los próximos capítulos.

La segunda temporada de His Dark Materials estará basada en el libro The Subtle Knife y seguirá a Lyra (Dafne Keen) mientras explora una extraña ciudad y conoce a Will (Amir Wilson), un niño de nuestro mundo que huye de un “pasado problemático”.

Pero por supuesto, eso no será lo único que ofrecerá la nueva temporada de la serie y como podrán ver a continuación el tráiler promete una buena dosis de fantasía y acción:

Esta es la sinopsis de la segunda temporada de His Dark Materials:

“La segunda temporada de His Dark Materials comienza después de que Lord Asriel abrió un puente a un nuevo mundo y, angustiada por la muerte de su mejor amiga, Lyra sigue a Asriel hacia lo desconocido. En una extraña y misteriosa ciudad abandonada, conoce a Will, un chico de nuestro mundo que también huye de un pasado problemático. Lyra y Will descubren que sus destinos están ligados a la reunión de Will con su padre, pero descubren que su camino se frustra constantemente mientras una guerra comienza a gestarse a su alrededor. Mientras tanto, la Sra. Coulter busca a Lyra, decidida a llevarla a casa por cualquier medio necesario”.

HBO planea estrenar a la segunda temporada de His Dark Materials durante el próximo mes de noviembre.