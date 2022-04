Vean el tierno tráiler del especial de Snoopy “It’s the Small Things, Charlie Brown”

Apple TV+ lanzó el tráiler del próximo especial del Día de la Tierra de Peanuts llamado It’s the Small Things, Charlie Brown.

Aquí vemos a Charlie y a su pandilla jugando béisbol mientras son interrumpidos por Sally, que esta totalmente ocupada admirando detenidamente un diente de león solitario que crece en medio del montículo del lanzador. Para mala suerte de Charlie, Sally no abandonará el campo ya que juró proteger al diente de león. Esto inspira a los Snoopy a unirse a Sally y también ayudar a hacer de la Tierra un mundo mejor.

Deléitense de ternura a continuación con el tráiler:

It’s the Small Things, Charlie Brown es uno de los dos nuevos especiales de Peanuts que Apple anunció en febrero. El otro se estrenará el 6 de mayo para el Día de la Madre bajo el nombre To Mom (and Dad), With Love. En ese entonces, el streaming también reveló el tráiler de la temporada 2 de The Snoopy Show que actualmente está disponible.

It’s the Small Things, Charlie Brown llegará el 15 de abril a Apple TV+.