Vean la “secuela especial” de El Padre de la Novia realizada por Netflix en formato videollamada

Lo prometido es deuda y tal como lo había anticipado, Netflix publicó su “secuela especial” de El Padre de la Novia durante el viernes pasado.

Como probablemente sabrán, esta no es una nueva película y por ende no necesitan una suscripción al streaming para ver esta apuesta denominada Father of the Bride Part 3 (ish). No obstante, esto tampoco es una de esas reuniones virtuales del elenco de una película que han abundado durante la pandemia.

Father of the Bride Part 3 (ish) es una propuesta con guión que bajo un estilo de videollamada retoma las historias de los personajes de El Padre de la Novia y secuela. En ese sentido, a lo largo del video que podrán ver un poco más adelante, Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley, Martin Short, Kieran Culkin y George Newborn regresan como sus respectivos personajes de aquellas entregas.

Todo mientras Alexandra Shipp, Ben Platt, Florence Pugh y Robert DeNiro se presentan como nuevos personajes.

Sin adelantar mucho, con esos participantes, Father of the Bride Part 3 (ish) se dedica a exponer qué ha pasado en la vida de estos personajes y pese a que también toca el tema de la pandemia el foco principal el matrimonio de Matty (Culkin) y Rachel (Shipp).

Sin más preámbulos, vean lo nuevo de El Padre de la Novia aquí:

Además de conmover a los fanáticos de El Padre de la Novia, el propósito de esta “secuela” en tiempos de pandemia es recaudar fondos para World Central Kitchen, una organización sin fines de lucro que se dedica a entregar comida a niños, familias, personas mayores y trabajadores de la salud durante la pandemia