Viggo Mortensen contó por qué no quiso interpretar a Wolverine en las películas de los X-Men

Hugh Jackman interpretó a Wolverine por más de una década en las películas de los X-Men amparadas por Fox, pero aunque estas alturas es difícil imaginar a otro actor en el papel de ese mutante, también hay que recordar que el protagonista de The Greatest Showman no era la primera opción para dar vida a Logan.

Jackman se sumó a las películas de los X-Men en reemplazo Dougray Scott. Pero antes de que Scott fuera considerado para el papel, la producción de esas cintas también estaba interesada en Viggo Mortensen.

Por supuesto, el actor que dio vida a Aragorn en la trilogía de El Señor de los Anillos finalmente no se sumó a las películas inspiradas en los mutantes de Marvel. Pero, en una reciente entrevista con el podcast Happy Sad Confused (vía JoBlo), Mortensen recordó esas conversaciones y contó por qué decidió mantenerse alejado de aquella franquicia.

Mortensen explicó que acudió con su hijo Henry a una reunión con el director de X-Men, Bryan Singer. El actor inicialmente no veía con buenos ojos al largo compromiso que implicaba el papel, pero en última instancia las apreciaciones de su hijo también lo habrían convencido de tomar distancia con el proyecto.

“Lo que me molestó en ese momento fue el compromiso de un sinfín de películas del mismo personaje una y otra vez. Estaba nervioso por eso. Y también había algunas cosas, (...) quiero decir, arreglaron la mayoría de ellas, pero llevé a Henry a la reunión que tuve con el director como mi especie de amuleto y guía de buena suerte”, relató el actor. “En el fondo de mi mente, estaba pensando que él también podría aprender algo, porque dejé que Henry leyera el guión y él dijo: ‘Esto está mal, no es así’”.

De acuerdo a Mortensen, Singer le preguntó a Henry si conocía a Wolverine ante lo que el hijo del actor respondió: “Sí, pero no se ve así”.

“Y, de repente, el director se está volviendo loco y luego el resto de la reunión fue él explicando en detalle a Henry por qué se estaba tomando ciertas libertades”, agregó el actor. “Salimos de allí, y Henry pregunta si cambiará las cosas que le contó, y yo digo que no lo creo. No voy a hacerlo de todos modos, porque no estoy seguro de querer estar haciendo esto durante años, y luego, un par de años después, estoy haciendo tres (películas) de El señor de los anillos, así que quién sabe”.

Por supuesto, ahora solo podemos imaginar cómo habría sido Mortensen como Wolverine, aunque claramente la idea de mantenerlo como Aragorn es mejor para muchos.