Vincent D’Onofrio quiere seguir interpretando a Kingpin mientras Marvel se lo permita

Vincent D’Onofrio, el actor que interpreta a Kingpin en el MCU, se ha referido a su futuro como el personaje y ha dado a conocer que lo quiere seguir interpretando hasta que Marvel diga lo contrario.

En conversación con Comicbook es que el actor se refirió al respecto señalando que “Lo único que podría haberme frenado sería tener que seguir engordando y seguir engordando”, y agregando que “como ya no tengo que hacerlo, estoy en la mejor forma que he estado en mucho tiempo”.

Es así como el actor destacó los trajes para gordos comentando que “porque no es lo más sano del mundo engordar y volver a engordar. Así que sí, es decir, mientras los poderes me acepten, no veo la posibilidad de no interpretar este papel, es muy divertido”.

Cabe recordar que D’Onofrio interpretó al villano en la serie de Netflix Daredevil y posteriormente en Ojo de Halcón de Disney+. Recientemente este volvió a interpretar al personaje en Marvel’s Echo.