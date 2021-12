¿Volverá Kingpin? Esto es lo que señaló Vincent D’Onofrio sobre el futuro en el MCU de Wilson Fisk

[Esta nota contiene spoilers sobre el final de Hawkeye]

Mientras el penúltimo episodio de Hawkeye marcó el triunfal regreso de Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk, el último capítulo de la serie sobre Clint Barton y Kate Bishop se encargó de instalar una nueva interrogante sobre el futuro del personaje.

Después de todo, en el cierre del episodio titulado “¿Llegó la Navidad?”, se dio a entender que Maya Lopez finalmente cobró venganza por la muerte de su padre y le disparó a Fisk.

En ese sentido, aunque Marvel Studios aún no se pronuncia de manera oficial sobre el futuro del villano y la mayoría de las especulaciones apuntan a un momento de los cómics para reafirmar que Kingpin seguiría vivo, D’Onofrio tampoco quiso aclarar qué pasará con su personaje.

Durante una entrevista con el portal Collider el actor que debutó como Fisk en la serie de Daredevil amparada por Netflix fue consultado respecto a si estaba al tanto de qué podría suceder con su personaje tras Hawkeye.

“Puedo comentar personalmente. No puedo comentar sobre ningún hecho porque simplemente no me lo dicen”, respondió D’Onofrio. “Entonces, (Marvel Studios) me hizo tener esperanzas de que continuaría y todavía me hace sentir así. Quiero decir, en mi mente, definitivamente (Maya) le disparó”.

En ese sentido, aunque aún no tiene una certeza sobre qué pasará con Fisk, D’Onofrio recordó su experiencia con Daredevil.

“(Cuando) me alejé de Daredevil, al principio pensé: ‘Tal vez él regrese de alguna manera’. Y luego, muy rápidamente después de eso, pensé que me estaba alejando para siempre”, señaló el actor. “Así que siempre había esperado que regresara debido a que los fanáticos lo querían de regreso a él y todos, por lo que esperaba volver. Entonces siento lo mismo ahora”.

Pero ¿qué podría pasar en una próxima aparición de Kingpin en el MCU? Mientras D’Onofrio recordó que en los cómics su personaje se ha enfrentado a figuras como Spider-Man y The Punisher (quien aún no es parte formal del universo de Marvel Studios), en una entrevista paralela con TV Line el actor enfatizó en que existen varios puntos que todavía puede explorar con Fisk.

“Hay muchas facetas del personaje que podrían explorarse, así que solo puedo esperar que continuemos”, dijo D’Onofrio. “No es la primera vez que tengo que alejarme de este personaje, pero ya veremos”.

Finalmente, aunque todavía no hay nada definitivo sobre el futuro de Fisk en el MCU, cabe recordar que Maya Lopez/Echo tendrá su propia serie y el villano perfectamente podría aparecer en esa producción.

“Creo que sería genial (aparecer en Echo)”, señaló D’Onofrio a Collider. “Recuerdo la carrera de los cómics. Era una de mis favoritas, la relación padre-hija entre Maya y él, y me encantaría tener la oportunidad de hacerlo.”