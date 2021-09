Warner Bros ya eligió a los protagonistas para su remake de The Lost Boys

Una nueva versión de The Lost Boys está comenzando a tomar forma. Pese a que The CW nunca consiguió concretar su reimaginación de la película de 1987 dirigida por Joel Schumacher, Warner Bros aún pretende revivir esa propiedad y comenzó a avanzar en el desarrollo de una nueva cinta.

Así, según reveló The Hollywood Reporter, Warner Bros no solo aseguró a Jonathan Entwistle (I Am Not Okay With This) para dirigir este nuevo proyecto, sino que también escogió a Noah Jupe (A Quiet Place) y Jaeden Martell (It) para encabezar el elenco.

Esta nueva película de The Lost Boys buscará presentarse como una “versión reinventada del clásico vampiro adolescente de la década de 1980″ y con un guión de Randy McKinnon aparentemente trasladaría su historia al presente.

Noah Jupe, Jaeden Martell

La versión original de The Lost Boys contó con dos secuelas que debutaron directamente en el mercado hogareño, sin embargo, la reputación de la primera entrega ha bastado para impulsar diversos proyectos que aspiran a revivir su propuesta.