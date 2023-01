Will Smith y Martin Lawrence confirmaron que Bad Boys 4 está en desarrollo

Casi un año después de que la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar pusiera en duda el progreso del proyecto, el propio Smith confirmó que Bad Boys 4 está en desarrollo.

De la mano de un video que Smith y su co-estrella Martin Lawrence publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram, se anunció que Bad Boys 4 ya está en pre-producción al interior de Sony.

Por ahora no hay detalles sobre qué historia será el foco de la trama de Bad Boys 4, sin embargo, se espera que El Arbi and Bilall Fallah, los directores de Bad Boys for Life, realicen esta nueva entrega en base a un guión de Chris Bremner.

Bad Boys 4 todavía no tiene una fecha de estreno, pero su debut tendrá como desafío a la positiva recaudación de Bad Boys for Life que llegó a los $426 millones de dólares en 2020.