Wonder Woman 1984 es todo un éxito en los sitios de descargas piratas

El estreno de Wonder Woman 1984 en Estados Unidos no solo consiguió una positiva recaudación en cines pese la pandemia sino que también, en una marca mucho menos agradable para Warner Bros, la película habría logrado una considerable demanda en los sitios de piratería.

De acuerdo a Torrent Freak, durante el pasado 25 de diciembre y siguiendo su debut en HBO Max y algunos cines de Estados Unidos, Wonder Woman 1984 representaba un 9.18% de todas las descargas piratas de películas y series en las plataformas de torrents.

Todo mientras el 26 de diciembre, un día después del estreno de la película, la nueva cinta de la amazona aún concentraba al 6.26% de las descargas.

Las cifras de Torrent Freak solo toman en cuenta a los sitios de descargas de torrents, por lo que evidentemente no reflejan a todo el panorama de la piratería. No obstante, aún así estos datos sirven para hacerse una idea sobre la demanda por copias piratas de Wonder Woman 1984.

Y es que, para entender esas cifras que Torrent Freak califica como algo que no se había visto antes, hay que tener en cuenta que Soul, la nueva película de Pixar que se estrenó en Disney Plus como competencia directa de Wonder Woman 1984 durante el 25 de diciembre, solo se quedó con un 2,37% de las descargas ilegales en sitios de torrents durante su primer día y, en su segunda jornada, la cinta animada concentró un 1,98% de las descargas.

Pero, si la comparación con Soul no aclara el panorama para ustedes, tengan en cuenta que Torrent Freak también destaca que cuando la primera copia en buena calidad de Avengers: Endgame llegó a las plataformas de torrents, la popular cinta de Marvel Studios solo concentró un 5.63% de todas las descargas en su primer día disponible.

Por supuesto, en este fenómeno hay varios factores a considerar y ante todo hay que recalcar que las llamativas cifras de piratería en trono a Wonder Woman 1984 están lejos de ser sorprendentes.

Después de todo, desde Warner Bros anunció que pretendía estrenar a la secuela de Wonder Woman de manera simultánea en cines y HBO Max, un streaming que solo está disponible en Estados Unidos, la piratería apareció como un factor a considerar en esa decisión tanto por la disponibilidad del servicio, como por el contexto de la pandemia y el hecho de que Wonder Woman 1984 todavía no llega de manera legal a varios países.

En ese sentido, aunque obviamente hay personas que optaron por ver la nueva película de manera ilegal antes de que esta llegara a sus países, desde Torrent Freak dicen que la mayoría de las descargas piratas de Wonder Woman 1984 provenían de India con un 17% pero Estados Unidos tenía cerca de un 10%, mientras que Filipinas concentró un 7% y Reino Unido se quedó con un 5% de la demanda total por la cinta.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que usualmente, cuando una película se estrena en cines, las copias en buena calidad tardan en llegar a los sitios en de piratería. Pero, en el caso de Wonder Woman 1984 y otras apuestas de servicios de streamings, estas están disponibles inmediatamente en buena calidad, un factor que sin duda puede impulsar esta demanda.

Así, cabe señalar que durante los próximos días habrá que ver qué pasará con el interés por Wonder Woman 1984 en las plataformas para descargar torrents y también tendremos que esperar para averiguar qué sucederá con los otros estrenos que Warner Bros planea lanzar mediante HBO Max y que por ahora incluyen a Dune, Matrix 4, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat y The Suicide Squad, entre otros.