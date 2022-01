Aunque sería fácil creer que el interés por Wonder Woman 1984 no sería tanto considerando su estreno simultáneo en el streaming en Estados Unidos y su divisiva recepción, parece que de igual manera la cinta más reciente de la amazona consiguió conquistar a un importante público.

Después de todo, más allá de las cifras que consiguió con su debut en HBO Max y su paso por los cines, Wonder Woman 1984 fue la película más vendida en DVD y Blu-Ray durante 2021 en Estados Unidos.

De acuerdo a cifras de The Numbers, durante el año pasado Wonder Woman 1984 vendió 1.427.182 unidades en el mercado del video hogareño en Estados Unidos. Esas cifras se dividen en más de 609 mil DVDs y más de 818 mil unidades de Blu-Ray que bordearían un gasto total que superaría los $34 millones de dólares por parte de los consumidores.

Esa cifra probablemente es positiva para Warner Bros considerando que ninguna otra película de superhéroes está en el Top 3 y en el apartado general de ventas Wonder Woman 1984 lidera con The Croods: A New Age y Raya and the Last Dragon en el segundo y tercer puesto respectivamente.

Wonder Woman 1984 se estrenó durante la Navidad de 2020 y fue la primera película de Warner Bros en contar con un estreno híbrido en cines y la versión de HBO Max para Estados Unidos. La segunda cinta en solitario de Wonder Woman nuevamente fue dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot y, aunque no contó con una recepción tan positiva como su predecesora, Warner Bros no tardó en aprobar Wonder Woman 3, una película que aún no tiene fecha de estreno y recién podría iniciar su producción en 2023.