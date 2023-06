Xbox cree que el mercado de realidad virtual es aún demasiado pequeño: “Vamos a esperar a que haya una audiencia ahí”

Xbox no ha ingresado al mundo de la realidad virtual y ahora, el responsable de Xbox Game Studios, Matt Booty, se ha referido a esto señalando que el mercado aún es demasiado pequeño para eso.

Según señaló en conversación con Hollywood Reporter, “En nuestro caso, creo que vamos a esperar a que haya una audiencia ahí”.

De acuerdo a lo que explicó en la ocasión, “somos muy afortunados por tener grandes franquicias que se han convertido en sagas vivas con grandes comunidades. Tenemos 10 juegos que han conseguido más de 10 millones de jugadores hasta la fecha, lo cual es un logro bastante grande”, agregando que “ese es el tipo de escala que necesitamos para ver el éxito de un juego, y simplemente eso no ocurre todavía con realidad aumentada ni con realidad virtual”.

Cabe mencionar que esta postura desde Xbox no es nueva, y ya desde hace unos años Phil Spencer apuntaba a que no estaban interesados en desarrollar algún dispositivo de realidad virtual, aunque no descartaba producir software para este, algo que tampoco ha ocurrido hasta el momento.