Ya comenzó el rodaje de Llévame al cielo, la primera serie de Disney Plus producida íntegramente en Chile

Disney Plus no quiere que su catálogo se sustente solo en series de Marvel y Star Wars por lo que como parte de sus planes para seguir expandiendo su oferta de contenido la plataforma esta trabajando en Llévame al cielo, una producción que no solo contará una historia original, sino que también se presentará como la primera apuesta de ese streaming realizada íntegramente en Chile.

Llévame al cielo estará basada en la novela homónima de la escritora chilena Carla Guelfenbein y con Fábula en la producción se enfocará en la historia de Emilia (Renata González Špralja), una joven aviadora que admira profundamente a Amelia Earhart pero cuya carrera y sueños serán interrumpidos por una tragedia familiar que llevará a la joven a una profunda depresión que provocará su internación en un centro psiquiátrico.

Pero en esa institución Emilia no solo podrá comenzar a sanarse, sino que también entablará amistades y se enamorará. Todo además de retomar su sueño de encontrar a Amelia Earhart.

Aparte de Renata González Špralja en el papel principal, el elenco de Llévame al cielo contará con actuaciones de Pablo Cerda, Roque Artiagoitía,Isabella Clemesha, Francisco Casanova, Florencia del Real Berner, Vicente González Špralja, Luis Cerda y Mariana Loyola Ruz, entre otros.

La serie contará con ocho episodios de 30 minutos y su rodaje se realizará en distintas partes de Santiago con María José San Martín Munita y Sergio Castro San Martín como directores.