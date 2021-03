Zack Snyder explicó por qué Superman usa su traje azul en las secuencias Knightmare de Justice League

Uno de los cambios visuales más emblemáticos que Zack Snyder quiso establecer en su versión de Justice League es el traje negro y plateado que utiliza Superman luego de su resurrección. Aunque el material original fue filmado con el traje azul por insistencia de Warner Bros, Snyder pudo insertar la versión negra en post producción.

Sin embargo, dentro de la película también es posible observar el clásico traje azul y rojo en un par de secuencias, lo que tiene que ver con el plan original del director para el futuro de esta historia.

En conversación con el programa de YouTube ReelBlend, Zack Snyder se refirió al futuro de pesadilla que ocurriría en las siguientes películas de Justice League, el cual puede ser vislumbrado brevemente tanto en Batman V Superman cómo en el Snyder Cut. En ese plan original, Darkseid logra conquistar la Tierra luego de vencer a la Liga de la Justicia y hacerse de la Ecuación Anti-Vida.

Spoilers leves a continuación.

De partida, el director estableció que “la caída de la Tierra es tal vez uno o dos años después [de Justice League]. Tal vez después, no lo sé. No son 10 años, probablement no son cinco, pero entre un año o dos. Se han estado moviendo por un tiempo. Porque puedes imaginarte que ha sido suficiente tiempo para que ya no consideren a la Baticueva como un lugar para estar”.

Junto con esto, Superman sucumbe a la Anti-Vida y se transforma en un esbirro de Darkseid. Sin embargo, en el Snyder Cut lo podemos ver todavía portando su traje negro cuando Cyborg tiene un vistazo al futuro.

Según Snyder, esto sería porque Superman conserva este traje hasta la muerte de Lois a manos de Darkseid y, luego de ser doblegado por la Anti-Vida, vuelve a lucir su traje azul y rojo, lo que puede verse en el epílogo de la película durante la secuencia Knightmare.

Actualmente no hay planes de Warner Bros para seguir con esta historia, por lo que las explicaciones del director y su borrador inicial exhibido son todo lo que tenemos para resolver las interrogantes que dejó la película de la Liga de la Justicia.