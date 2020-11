En qué fijarse al momento de elegir una moto

La venta de motocicletas está disparada en Chile, con cifras que no se veían desde hace varios años. Este hecho se debe a diversos factores, destacando la necesidad de las personas de encontrar un vehículo que les permita trabajar o bien por el temor a utilizar el transporte público por el Covid-19.

Pero el tema del desempleo es uno de los más relevantes. Según cifras del INE, la desocupación llegó a 13,1% durante el último trimestre de 2020, situación que llevó a muchas personas a dar un giro laboral, con el fin de reinventarse o aumentar ingresos a través del uso de la motocicleta como herramienta de trabajo. Esta alternativa ha sido una de las opciones más elegidas debido a la baja inversión a la hora de adquirir una motocicleta en contraste con las ganancias que podría generar la actividad.

Según Cristian Reitze, presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Motos (ANIM) “la motocicleta se ha transformado en una herramienta para que las familias puedan continuar sosteniendo económicamente a sus hogares. También, empresas de distinto tamaño, han debido incrementar sus flotas de vehículos para dar respuesta a la alta demanda que se ha generado en diversos servicios logísticos a nivel país, para los cuales la motocicleta se ha instalado como el aliado más eficiente y conveniente, debido a lo económico de su compra, de su mantención, por el ahorro de tiempos en traslado, lo fácil de estacionar”.

Pero para incursionar al mundo de las dos ruedas, especialmente para quienes se suben por primera vez a una moto, deben tomar una serie de consideraciones que se adapten a los requerimientos de distintos usuarios y que, por lo mismo, es necesario saber qué es lo que se busca.

En qué fijarse a la hora de comprar tu primera moto es fundamental para tomar una buena decisión y evitar arrepentirse después. Tamaño, equipamiento o los frenos son parte de los detalles que debes mirar antes de escoger qué moto te acompañará en adelante. Entonces, para no arrepentirse, basta tomar en cuenta algunos consejos de la Anim para realizar una compra inteligente.

1. Motos homologadas: Una moto es un vehículo a combustión por ende debe ser homologado por Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La homologación consiste en el análisis técnico de vehículos motorizados. Dicho análisis contempla la constatación del nivel de emisiones de gases euro3 y por evaporación de hidrocarburos y cumplimiento de los requisitos de seguridad, dimensionales y funcionales, incluyendo sistemas y componente. Un vehículo que no ha sido homologado por ley no puede transitar en Chile. ¿Cómo un usuario puede saber si la moto es homologada? Debe solicitar un certificado de homologación individual.

“Hoy hay muchas motos de menos de 50 cc que se venden sin ser homologadas y transitan ilegalmente en la vía pública. Si una moto no es homologada no puede sacar permiso de circulación, no puede transitar en la vía pública. La Anim está en conocimiento de la comercialización de motocicletas de combustión con cilindradas inferiores a 50 cc donde se señala a los clientes engañosamente que estas motos no requieren homologación y que no necesitan permiso de circulación, ni contar con documentos antes descritos”, menciona Cristián Reitze.

2. Medidas de seguridad: toda motocicleta debe cumplir las normas de seguridad y emisiones del vehículo, desde luces de seguridad, señalizadores y reflectantes laterales., entre otros. Eso sí, donde no debe fijarse en el costo es en el casco. Según la ley 20.068, es de uso obligatorio, tanto para el conductor como para la persona acompañante.

Según lo expuesto por la Cruz Roja, el uso del casco protector por los motociclistas reduce en un 70% el riesgo de traumatismos cerebrales. Junto con ello, es preciso que el casco a utilizar cuente con la certificación pertinente. El uso de este elemento puede salvar la vida del motociclista, por lo que debe ser homologado, al igual que la motocicleta, al ser certificado cuentan con un código QR para ser verificado por cualquier persona.

Además del casco, que idealmente debe ser integral y de la mejor calidad posible, elegir bien un par de guantes, que protegen de caídas y permiten maniobrar la moto sin problemas; un par de botas que cubran el tobillo o que tenga las protecciones suficientes y una chaqueta especial para motociclistas que tenga las protecciones de seguridad necesarias. El peor error es andar en moto con la ropa normal del día a día.

3. Elegir la moto según el uso que se le dará

Es importante tener claridad el uso que daremos a la motocicleta, preguntándonos para qué la queremos. Si es para ciudad entonces será recomendable una moto de baja o media cilindrada, más económicas y livianas, como una scooter, urbana o de trabajo. Si disfrutas de paseos largos, entonces las tipo "touring" o "Chopper" son ideales al tener espacio para maletas y donde la comodidad es el fuerte.

En esta sección también podemos considerar una doble propósito, que cumple con un perfil urbano y de paseo, comenzando con una cilindrada sobre los 600cc. Finalmente tenemos aquellas deportivas, cross o enduro, para quienes disfrutan de lo extremo. También es importante fijarse en sus componentes o país de fabricación.

4. Motor y cilindrada

Para comenzar, es recomendable escoger una moto de baja cilindrada, de 125 cc o 250 cc, las cuales tienen la ventaja de ser más económicas y más fáciles de controlar. Pueden rendir hasta 40 kilómetros por litro.

5. Conocer el tipo de frenos

El tipo de frenos varía de acuerdo al modelo. Es recomendable que la moto cuente con un sistema de bloqueo o ABS y tenga discos de frenos delanteros y frenos de tambor atrás. Así, evitarás caídas y tendrás un mayor control sobre la moto.

6. Asegurar para prevenir

Prevenir siempre será mejor, por lo que se recomienda elegir un seguro que responda ante cualquier imprevisto que puedas sufrir.