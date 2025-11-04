A días de su estreno: se filtran los últimos detalles del Renault Twingo E-Tech

Uno de los modelos de Renault más reconocidos es el Twingo, que esta semana tiene programado el lanzamiento mundial de su nueva versión E-Tech, la cuarta generación completamente eléctrica del compacto urbano.

A pocos días de esta presentación, fijada para este jueves, aparecieron más imágenes que revelan un diseño que respeta el espíritu del Twingo original, lanzado en 1992, al mismo tiempo que incorpora un lenguaje gráfico renovado y una propuesta tecnológica acorde a los tiempos actuales.

Estéticamente, el nuevo Twingo mezcla nostalgia y modernidad. Luce faros redondos full-LED que evocan la mirada del modelo clásico, una parrilla “sonriente” en negro brillante, luneta trasera redondeada y luces posteriores en forma de media luna que refuerzan su carácter reconocible.

Su carrocería compacta y aerodinámica, con capó inclinado y parabrisas prolongado, reafirma que está diseñado para la movilidad urbana y eficiente.

Está desarrollado sobre la plataforma AmpR Small, compartida con los nuevos Renault 4 y Renault 5 E-Tech, lo que ha permitido desarrollar el modelo en menos de dos años.

Según las filtraciones, el Twingo E-Tech llegará con un motor eléctrico de 82 hp y 175 Nm de par, una batería de aproximadamente 27,5 kWh y una autonomía estimada cercana a los 260 km bajo ciclo WLTP. Con una longitud de 3,79 metros y un peso estimado de 1.200 kg, también se anuncia un maletero de 360 litros, cifras destacables para un vehículo de segmento A.

Otro de sus grandes atractivos es el precio de entrada, con lo que busca convertirse en un auto eléctrico asequible. Renault tiene como objetivo que esté disponible por menos de 20 euros (cerca de $22 millones), lo que lo posicionaría como una de las opciones eléctricas más alcance del bolsillo en el mercado europeo.