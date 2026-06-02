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    AC Cobra GT Coupé: el clásico británico renace con hasta 800 caballos y producción limitada

    La histórica firma inglesa prepara su modelo más ambicioso para celebrar sus 125 años. Su diseño se inspira en Le Mans, tiene construcción artesanal y motores V8 de alto rendimiento.

     

    AC Cars apuesta fuerte por su futuro con el nuevo Cobra GT Coupé, un modelo que llega a convertirse en el estandarte de la marca británica en vísperas de su 125° aniversario. Aunque sus primeras entregas están previstas para 2028, el fabricante ya ha revelado las principales características de un vehículo que exuda herencia mezclada con tecnología moderna y potencia.

    Inspirado en el AC A98 Coupé que compitió en las 24 Horas de Le Mans de 1964, el modelo conmemorativo adopta una silueta inconfundible. Destacan su techo de doble burbuja y una zaga tipo “Kammtail” o coda tronca, diseñada para optimizar el flujo aerodinámico sin alterar las proporciones clásicas del modelo.

    La base técnica recurre a un chasis de aluminio extruido y una carrocería fabricada en fibra compuesta, combinación que permite contener el peso en torno a los 1.600 kilos y lograr una distribución cercana al ideal 50:50. Con 4,22 metros de largo y una anchura de 1,98 metros, el GT Coupé es notablemente más grande que los Cobra originales, adaptándose a las exigencias actuales de seguridad y homologación.

    Bajo el capó se mantiene la tradición americana con un motor V8 Ford. La gama contempla una versión atmosférica de 450 CV, además de variantes sobrealimentadas de 720 y 800 CV. Esta última, limitada a solo 99 unidades, incorporará elementos específicos para reducir peso y maximizar prestaciones.

    La potencia se transmite al eje trasero mediante una caja manual de seis velocidades o una transmisión automática de diez relaciones. Las versiones más potentes incorporan diferencial Torsen, mientras que la variante de acceso utiliza un diferencial autoblocante.

    El habitáculo conserva una filosofía clásica, con predominio del cuero, materiales nobles e instrumentación de inspiración tradicional. AC Cars ha evitado la proliferación de pantallas para ofrecer una experiencia de conducción más pura y exclusiva, acorde con el carácter artesanal que define a cada uno de sus modelos.

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