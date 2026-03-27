Aston Martin Vanquish: 25 años de evolución del gran turismo británico

Han pasado 25 años desde que Aston Martin presentó el Vanquish en el Salón de Ginebra, un modelo que no solo marcó un punto de inflexión para la marca británica, sino que también redefinió el concepto de gran turismo de alto rendimiento. Desde su debut en 2001, este nombre se ha convertido en sinónimo de potencia V12, sofisticación y evolución tecnológica constante.

La primera generación (2001-2007) fue una revolución para la firma. Incorporó un motor V12 de 6.0 litros con 460 hp y soluciones avanzadas para la época, como una caja de cambios inspirada en la Fórmula Ubi y una estructura de aluminio con materiales compuestos. Más que un nuevo modelo, fue el inicio de la era moderna de Aston Martin, combinando lujo artesanal con ingeniería de vanguardia.

Una década después, el Vanquish regresó con su segunda generación (2012), elevando el estándar en diseño y desempeño. Adoptó una carrocería de fibra de carbono inspirada en el hiperdeportivo One-77 y mejoras estructurales que aumentaron la rigidez y redujeron el peso. Su potencia superó los 560 hp y, junto con una nueva transmisión automática, ofreció una experiencia de conducción más refinada y rápida, consolidándose como un GT moderno.

Hoy, en su tercera generación presentada en 2024, el Vanquish alcanza su máxima expresión. Equipado con un V12 biturbo de 5.2 litros, supera los 800 hp y se posiciona como el modelo de producción más potente en la historia de la marca. Su diseño mantiene la esencia clásica, pero adaptada a las exigencias aerodinámicas y tecnológicas actuales, con un enfoque que lo acerca cada vez más al territorio de los superdeportivos.

A lo largo de estas tres generaciones, el Vanquish ha sido mucho más que un auto insignia: ha funcionado como laboratorio de innovación y símbolo del ADN de Aston Martin. En un contexto donde la electrificación y las nuevas plataformas comienzan a dominar la industria, su legado V12 representa tanto una cúspide tecnológica como un homenaje a la tradición.