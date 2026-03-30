Aston Martin Vantage S en Chile: más potencia y precisión en clave deportiva

La presentación del Aston Martin Vantage en Chile fue doble, porque aterrizaron el país las versiones S y la Roadster. El coupé resalta por la combinación de mayor potencia, ajustes dinámicos y una identidad visual más agresiva.

Al igual que el descapotable, lleva una evolución del motor V8 biturbo de 4.0 litros, que ahora desarrolla 680 hp y 800 Nm de torque. Asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, este conjunto permite una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,4 segundos y alcanzar los 200 km/h en 10,1 segundos, manteniendo una velocidad máxima de 325 km/h.

El trabajo en la dinámica fue uno de los focos principales. Ingenieros de Aston Martin optimizaron el chasis mediante ajustes en la suspensión, la rigidez estructural y los sistemas electrónicos. Destaca la recalibración de los amortiguadores adaptativos Bilstein DTX y mejoras en la geometría, lo que se traduce en mayor agilidad, estabilidad y conexión con el conductor, especialmente en conducción deportiva.

En el plano aerodinámico, el Vantage S incorpora soluciones funcionales que mejoran su desempeño a alta velocidad. Un nuevo alerón trasero de ancho completo incrementa la carga aerodinámica, mientras que las tomas de aire en el capó optimizan la refrigeración del motor. En total, el modelo genera 111 kg de carga aerodinámica, reforzando su estabilidad en curvas rápidas.

El diseño exterior se diferencia por detalles exclusivos, como el emblema “S”, llantas de 21 pulgadas y acentos en color rojo, que subrayan su carácter más radical. En el interior, el enfoque sigue centrado en el conductor, con materiales como cuero, Alcántara y fibra de carbono, además de elementos artesanales como los bordados en los asientos.

Con este lanzamiento, la marca británica fortalece su portafolio en Chile con una propuesta que combina lujo, tradición y tecnología, manteniendo el legado de las versiones “S” como las más deportivas dentro de su gama.

EL Aston Martin Vantage S ya está disponible en el país, con un precio desde US$ 310 mil.