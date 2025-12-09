Audi adelanta su mayor salto digital para 2026: un asistente con IA y ChatGPT

Geoffrey Bouquot, director técnico de Audi, se refirió a las actualizaciones para varias de sus familias de modelos a partir de 2026, que combinarán avances de hardware y para elevar la experiencia de conducción y anticipan la evolución de las plataformas PPE (eléctricos) y PPC (combustión), asegurando que estas mejoras permiten proyectar una gama más conectada, eficiente y preparada para ciclos de vida más largos.

El centro de estas renovaciones y la mayor novedad es la introducción del nuevo Audi Assistant con IA y ChatGPT, que transforma la relación entre conductor y vehículo, permitiendo consultas complejas, búsqueda de destinos con descripciones imprecisas, gestión de agenda y correo por voz e, incluso, automatizar rutinas según los hábitos del usuario.

The infotainment system supports Bluetooth connections for external game controllers, allowing games to be played conveniently on the MMI passenger display. AUDI AG

A nivel dinámico, los S5 y S6 e-tron estrenan el modo dynamic plus, que entrega una conducción más precisa gracias a la vectorización de torque, un ESC configurado en modo deportivo y una respuesta más directa del tren motriz, incluso habilitando sobreviraje controlado. En los eléctricos, el frenado regenerativo mejora significativamente y ahora puede detener por completo el vehículo sin intervenir los frenos de fricción, optimizando la autonomía.

En asistencias, Audi amplía su crucero adaptativo con cambios de carril asistidos por el conductor, mientras que en ciudad el reconocimiento de señales adapta la velocidad y detecta prioridades, advertencias y discos Pare. El nuevo asistente de estacionamiento añade marcha atrás asistida, maniobras memorizables de hasta 200 metros y estacionamiento remoto mediante smartphone en zonas privadas.

The 360° 3D parking view displays the vehicle’s surroundings in high resolution, making parking in complex situations easier. AUDI AG

Los A6 y A6 e-tron incorporan faros matriciales digitales micro-LED, capaces de proyectar guías de carril, alertas de hielo y animaciones personalizadas. El interior, por su parte, adopta un volante multifunción con botones físicos y la interfaz ya estrenada en el Q3, con menús más limpios y mayor integración con el virtual cockpit.

Como complemento, Audi sumará una dashcam 4K integrada en el retrovisor interior, que puede registrar 30 segundos antes y después de un incidente, almacenando las grabaciones en una tarjeta SD.