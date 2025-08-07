Autoplanet se adapta al auge de los autos eléctricos con nuevas tecnologías

Ante el crecimiento sostenido de la industria de autos eléctricos en Chile, Autoplanet ha comenzado a integrar nuevas tecnologías y ajustar su oferta de productos y servicios, adaptándose a las particularidades de este mercado emergente.

Durante el reciente lanzamiento de su marca Autoplanet Empresas, desde la compañía explicaron que, si bien el mercado de vehículos eléctricos aún es pequeño en el país, su evolución obliga a estar en constante transformación. “Nosotros vamos preparándonos siempre, en el fondo pensando en los productos y repuestos que van cambiando a medida que va avanzando la tecnología”, señaló Daniel Carvajal, gerente de Autoplanet Empresas.

Entre los principales ajustes que ha debido considerar la firma está el tipo de repuestos que demandan estos vehículos, los cuales, por su peso y estructura, presentan nuevas exigencias. “Hemos analizado cuáles son los repuestos que se deben cambiar, reemplazar o reparar. Por ejemplo, los neumáticos probablemente se deberán cambiar más rápido en autos eléctricos”, agregó Carvajal.

La empresa también mantiene una estrecha relación con sus proveedores para estar al tanto de los desarrollos tecnológicos. “Vamos incorporando esos productos y trayéndolos al mercado a medida que se necesitan”, enfatizó el ejecutivo.

En esa línea, Autoplanet continúa evaluando nuevas oportunidades de negocio, en sintonía con las tendencias del sector. “Estamos evaluando permanentemente nuevas líneas de negocio, nuevos productos y nuevas tendencias. Es un trabajo constante”, dijo Carvajal, recordando iniciativas anteriores como la incorporación del grabado de patentes.

Desde el área comercial, Felipe Olivares, gerente de ventas y operaciones, destacó la importancia de mantenerse a la vanguardia. “Tenemos que incorporar estos nuevos modelos a nuestros catálogos y traer estos nuevos productos a los clientes que se van agregando. Hay una innovación importante”, afirmó.