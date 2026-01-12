Baic le hace honor a su tradición con una potente gama off-road

La tradición off-road de BAIC tiene sus raíces en uno de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz china: el BJ212. Lanzado en 1966, en un período marcado por grandes desafíos industriales y sociales, este vehículo se consolidó rápidamente como un símbolo de resistencia, funcionalidad y carácter, dejando una huella profunda en varias generaciones.

Concebido inicialmente para uso militar y posteriormente adoptado por el público civil, el BJ212 fue protagonista de innumerables historias familiares, expediciones y viajes a lo largo del país. Su arquitectura robusta, diseñada para enfrentar terrenos complejos, junto a una mecánica confiable y sencilla, lo transformaron en un verdadero ícono cultural, con más de 1,2 millones de unidades producidas a lo largo de su historia.

Ese ADN todoterreno sigue plenamente vigente y cumple un rol central en el relanzamiento de BAIC en Chile. La marca vuelve al mercado con una oferta off-road compuesta por cuatro modelos —BJ30, BJ40, BJ40 Pro y BJ60— que reinterpretan ese legado histórico, combinando capacidades fuera del asfalto, tecnología actual y un enfoque renovado en confort y seguridad.

Baic BJ30: el modelo de entrada

Con 4.730 mm de largo, 1.910 mm de ancho, 2.820 mm entre ejes y 215 mm de despeje, el BAIC BJ30 está diseñado para enfrentar con solvencia tanto el uso diario como la conducción off-road. Sus ángulos de ataque (24,5°), salida (30°) y ventral (21°), junto a sistemas como control de descenso, asistente de arranque en pendiente y múltiples modos de conducción —incluidos barro, arena y vadeo en la versión híbrida—, le permiten adaptarse a terrenos exigentes con mayor control y estabilidad.

La gama contempla un motor 1.5 turbo de 185 Hp y una variante híbrida 4WD que combina el propulsor térmico con dos motores eléctricos, alcanzando hasta 404 Hp y 685 Nm.

En el interior, el BJ30 apuesta por confort y tecnología, con tapicería tipo cuero, asientos eléctricos calefaccionados y ventilados, climatización bi-zona, iluminación ambiental y un sistema digital compuesto por un cuadro de 10,25” y una pantalla central de 14,6”.

En seguridad, incorpora seis airbags, controles de estabilidad y tracción, cámara 360° y un completo paquete ADAS.

¿Cuánto cuesta el Baic BJ30? Los precios van desde $23.990.000.

Baic BJ40: robusto y funcional

Con 4.630 mm de largo, 1.925 mm de ancho, 1.871 mm de alto y 210 mm de despeje al suelo, el BAIC BJ40 mantiene un formato claramente off-road, complementado por un maletero de 532 litros, ampliable a 965 litros con los asientos abatidos.

Estará disponible con motores a gasolina y diésel, ambos asociados a tracción 4WD y transmisión automática de ocho velocidades. La versión bencinera equipa un 2.0 turbo de 221 Hp y 380 Nm, mientras que la diésel entrega 160 Hp con el mismo torque. El conjunto se apoya en frenos de disco en las cuatro ruedas, llantas de 17” y una suspensión calibrada para distintos escenarios, con un enfoque más confortable en la variante a gasolina.

En seguridad y control incorpora control de estabilidad y tracción, asistencias de frenado, arranque en pendiente y descenso, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold, bloqueo electrónico de diferenciales y modos de conducción Nieve, Sport, Confort y Eco.

El interior combina robustez y tecnología, con asientos de cuero eléctricos y calefaccionados según versión, climatización bi-zona, panel digital de 12,3”, pantalla central de 10” y conectividad Bluetooth, reforzando su carácter funcional y aventurero.

¿Cuánto cuesta el Baic BJ40? Los costos arrancan desde $28.990.000.

Baic BJ40 Pro: una versión evolucionada

El Baic BJ40 Pro representa la evolución más avanzada del ADN off-road de la marca. Mide 4.790 mm de largo, 1.940 mm de ancho y 1.929 mm de alto, con 2.760 mm entre ejes, 220 mm de despeje al suelo y una capacidad de vadeo de hasta 800 mm.

Bajo el capó ofrece dos opciones: un motor gasolina 2.0 turbo de 241 Hp y 386 Nm, y un diésel 2.0 de 161 Hp y 390 Nm, ambos asociados a transmisión automática de ocho velocidades y tracción AWD. Su arquitectura incorpora suspensión delantera independiente de doble brazo, eje trasero multibrazo, dirección eléctrica progresiva y frenos de disco ventilados, asegurando estabilidad en ciudad y fuera del asfalto.

Incluye múltiples modos de conducción —Arena, Barro, Nieve, Travesía y Crawl—, bloqueo de diferenciales, control de descenso, asistente de partida en pendiente y detección de vadeo en la versión diésel.

En seguridad suma seis airbags, controles de estabilidad y tracción, sistema antivuelco, monitoreo de neumáticos y un completo paquete ADAS, con control crucero adaptativo, centrado de carril, frenado autónomo, detección de punto ciego y cámaras 360°.

El interior refuerza su carácter tecnológico con pantallas digitales, conectividad avanzada, climatización bi-zona y equipamiento orientado al confort y la aventura.

¿Cuál es el precio del Baic BJ40 Pro? Lo valores parten desde $37.490.000.

Baic BJ60 MHEV: el buque insignia del regreso

El Baic BJ60 se posiciona como el modelo más avanzado y representativo del regreso de la marca al país. Disponible con cinco y siete plazas, este SUV microhíbrido de gran tamaño destaca por sus proporciones robustas: 4.940 mm de largo, 1.955 mm de ancho, 2.820 mm entre ejes, 215 mm de despeje al suelo y una capacidad de vadeo de hasta 750 mm, junto a ángulos off-road de 30° de ataque y 24° de salida.

Combina un motor 2.0 turbo de 252 Hp y 400 Nm con un sistema eléctrico de apoyo de 10 kW, asociado a transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4WD part-time. Su arquitectura incluye suspensión delantera independiente de doble horquilla, eje trasero multibrazo, frenos de disco ventilados y llantas de hasta 20”.

Incorpora múltiples modos de conducción —Sport, Eco, Nieve, Arena, Barro, Roca y Vadeo— junto a bloqueo de diferencial, caja de transferencia, control de descenso y detección de vadeo, asegurando desempeño en todo tipo de terreno.

En seguridad suma seis airbags, controles de estabilidad y tracción, sistema antivuelco y un completo paquete ADAS con frenado autónomo, control crucero adaptativo, asistencias de carril, detección de punto ciego y estacionamiento automático.

El interior refuerza su rol de buque insignia con pantallas digitales, conectividad avanzada, climatización multi-zona, sistema de sonido premium y soluciones pensadas para viajes largos y uso familiar.

¿Cuál es el precio del Baic BJ60 MHEV? Sus precios parten desde $39.990.000.