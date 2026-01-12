SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Baic le hace honor a su tradición con una potente gama off-road

    En su relanzamiento en Chile, la marca china llega con tres modelos todoterreno nuevos que se suman al BJ40, un conocido por los usuarios en el país: BJ30, BJ40 Pro y BJ60.

     

    La tradición off-road de BAIC tiene sus raíces en uno de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz china: el BJ212. Lanzado en 1966, en un período marcado por grandes desafíos industriales y sociales, este vehículo se consolidó rápidamente como un símbolo de resistencia, funcionalidad y carácter, dejando una huella profunda en varias generaciones.

    Concebido inicialmente para uso militar y posteriormente adoptado por el público civil, el BJ212 fue protagonista de innumerables historias familiares, expediciones y viajes a lo largo del país. Su arquitectura robusta, diseñada para enfrentar terrenos complejos, junto a una mecánica confiable y sencilla, lo transformaron en un verdadero ícono cultural, con más de 1,2 millones de unidades producidas a lo largo de su historia.

    Ese ADN todoterreno sigue plenamente vigente y cumple un rol central en el relanzamiento de BAIC en Chile. La marca vuelve al mercado con una oferta off-road compuesta por cuatro modelos —BJ30, BJ40, BJ40 Pro y BJ60— que reinterpretan ese legado histórico, combinando capacidades fuera del asfalto, tecnología actual y un enfoque renovado en confort y seguridad.

    Baic BJ30: el modelo de entrada

    Con 4.730 mm de largo, 1.910 mm de ancho, 2.820 mm entre ejes y 215 mm de despeje, el BAIC BJ30 está diseñado para enfrentar con solvencia tanto el uso diario como la conducción off-road. Sus ángulos de ataque (24,5°), salida (30°) y ventral (21°), junto a sistemas como control de descenso, asistente de arranque en pendiente y múltiples modos de conducción —incluidos barro, arena y vadeo en la versión híbrida—, le permiten adaptarse a terrenos exigentes con mayor control y estabilidad.

    La gama contempla un motor 1.5 turbo de 185 Hp y una variante híbrida 4WD que combina el propulsor térmico con dos motores eléctricos, alcanzando hasta 404 Hp y 685 Nm.

    En el interior, el BJ30 apuesta por confort y tecnología, con tapicería tipo cuero, asientos eléctricos calefaccionados y ventilados, climatización bi-zona, iluminación ambiental y un sistema digital compuesto por un cuadro de 10,25” y una pantalla central de 14,6”.

    En seguridad, incorpora seis airbags, controles de estabilidad y tracción, cámara 360° y un completo paquete ADAS.

    ¿Cuánto cuesta el Baic BJ30? Los precios van desde $23.990.000.

    Baic BJ40: robusto y funcional

    Con 4.630 mm de largo, 1.925 mm de ancho, 1.871 mm de alto y 210 mm de despeje al suelo, el BAIC BJ40 mantiene un formato claramente off-road, complementado por un maletero de 532 litros, ampliable a 965 litros con los asientos abatidos.

    Estará disponible con motores a gasolina y diésel, ambos asociados a tracción 4WD y transmisión automática de ocho velocidades. La versión bencinera equipa un 2.0 turbo de 221 Hp y 380 Nm, mientras que la diésel entrega 160 Hp con el mismo torque. El conjunto se apoya en frenos de disco en las cuatro ruedas, llantas de 17” y una suspensión calibrada para distintos escenarios, con un enfoque más confortable en la variante a gasolina.

    En seguridad y control incorpora control de estabilidad y tracción, asistencias de frenado, arranque en pendiente y descenso, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold, bloqueo electrónico de diferenciales y modos de conducción Nieve, Sport, Confort y Eco.

    El interior combina robustez y tecnología, con asientos de cuero eléctricos y calefaccionados según versión, climatización bi-zona, panel digital de 12,3”, pantalla central de 10” y conectividad Bluetooth, reforzando su carácter funcional y aventurero.

    ¿Cuánto cuesta el Baic BJ40? Los costos arrancan desde $28.990.000.

    Baic BJ40 Pro: una versión evolucionada

    El Baic BJ40 Pro representa la evolución más avanzada del ADN off-road de la marca. Mide 4.790 mm de largo, 1.940 mm de ancho y 1.929 mm de alto, con 2.760 mm entre ejes, 220 mm de despeje al suelo y una capacidad de vadeo de hasta 800 mm.

    Bajo el capó ofrece dos opciones: un motor gasolina 2.0 turbo de 241 Hp y 386 Nm, y un diésel 2.0 de 161 Hp y 390 Nm, ambos asociados a transmisión automática de ocho velocidades y tracción AWD. Su arquitectura incorpora suspensión delantera independiente de doble brazo, eje trasero multibrazo, dirección eléctrica progresiva y frenos de disco ventilados, asegurando estabilidad en ciudad y fuera del asfalto.

    Incluye múltiples modos de conducción —Arena, Barro, Nieve, Travesía y Crawl—, bloqueo de diferenciales, control de descenso, asistente de partida en pendiente y detección de vadeo en la versión diésel.

    En seguridad suma seis airbags, controles de estabilidad y tracción, sistema antivuelco, monitoreo de neumáticos y un completo paquete ADAS, con control crucero adaptativo, centrado de carril, frenado autónomo, detección de punto ciego y cámaras 360°.

    El interior refuerza su carácter tecnológico con pantallas digitales, conectividad avanzada, climatización bi-zona y equipamiento orientado al confort y la aventura.

    ¿Cuál es el precio del Baic BJ40 Pro? Lo valores parten desde $37.490.000.

    Baic BJ60 MHEV: el buque insignia del regreso

    El Baic BJ60 se posiciona como el modelo más avanzado y representativo del regreso de la marca al país. Disponible con cinco y siete plazas, este SUV microhíbrido de gran tamaño destaca por sus proporciones robustas: 4.940 mm de largo, 1.955 mm de ancho, 2.820 mm entre ejes, 215 mm de despeje al suelo y una capacidad de vadeo de hasta 750 mm, junto a ángulos off-road de 30° de ataque y 24° de salida.

    Combina un motor 2.0 turbo de 252 Hp y 400 Nm con un sistema eléctrico de apoyo de 10 kW, asociado a transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4WD part-time. Su arquitectura incluye suspensión delantera independiente de doble horquilla, eje trasero multibrazo, frenos de disco ventilados y llantas de hasta 20”.

    Incorpora múltiples modos de conducción —Sport, Eco, Nieve, Arena, Barro, Roca y Vadeo— junto a bloqueo de diferencial, caja de transferencia, control de descenso y detección de vadeo, asegurando desempeño en todo tipo de terreno.

    En seguridad suma seis airbags, controles de estabilidad y tracción, sistema antivuelco y un completo paquete ADAS con frenado autónomo, control crucero adaptativo, asistencias de carril, detección de punto ciego y estacionamiento automático.

    El interior refuerza su rol de buque insignia con pantallas digitales, conectividad avanzada, climatización multi-zona, sistema de sonido premium y soluciones pensadas para viajes largos y uso familiar.

    ¿Cuál es el precio del Baic BJ60 MHEV? Sus precios parten desde $39.990.000.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosBaicBJ30BJ40BJ40 ProBJ60SUVMicrohíbridosTodoterrenoOff-road

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: se registran barricadas de ocupantes

    María Micaela Sviatschi, economista: “Cuando un joven ingresa a una red criminal lo más difícil es romper el vínculo con esta”

    México pide a Estados Unidos “respeto irrestricto” a su soberanía tras las amenazas de Trump sobre posibles ataques

    El 46% de los niños chilenos de 10 a 14 años tiene exceso de peso

    Tomás Hirsch (AH) y reforma política del gobierno: “Negar el financiamiento a un partido porque no tiene parlamentarios raya en lo antidemocrático”

    El regreso de Kast a un encuentro partidario UDI

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: se registran barricadas de ocupantes
    Chile

    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: se registran barricadas de ocupantes

    María Micaela Sviatschi, economista: “Cuando un joven ingresa a una red criminal lo más difícil es romper el vínculo con esta”

    El 46% de los niños chilenos de 10 a 14 años tiene exceso de peso

    El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán
    Negocios

    El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país
    Tendencias

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    Malas noticias para Manuel Pellegrini: la nueva lesión que golpea al Betis del Ingeniero en un momento clave
    El Deportivo

    Malas noticias para Manuel Pellegrini: la nueva lesión que golpea al Betis del Ingeniero en un momento clave

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Las esquirlas de la guerra entre Rusia y Ucrania llegan al tenis femenino: el desaire de Kostyuk a Sabalenka

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    México pide a Estados Unidos “respeto irrestricto” a su soberanía tras las amenazas de Trump sobre posibles ataques
    Mundo

    México pide a Estados Unidos “respeto irrestricto” a su soberanía tras las amenazas de Trump sobre posibles ataques

    China pide a Estados Unidos “dejar de usar a otros paísos como excusa” para impulsar sus “aspiraciones egoístas” en el Ártico

    Muere una persona en un bombardeo de Israel contra un vehículo en Líbano pese al acuerdo de alto el fuego

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil