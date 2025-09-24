SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

BAIC retorna a Chile con el Grupo Magna

El conglomerado de origen dominicano invertirá más de US$20 millones de dólares entre 2025 y 2026 para relanzar la marca china en el país.

 

Después de una década junto al Grupo Gildemeister, BAIC parecía que dejaba definitivamente el competitivo mercado automotor chileno. Sin embargo, la marca china seguirá en el país. Más bien, será relanzada.

Detrás de este retorno está el Grupo Automotriz Magna, conglomerado dominicano con 50 años de experiencia y presencia en 11 países de la región. Su plan de expansión en Chile es ambicioso y contempla una inversión superior a los 20 millones de dólares entre 2025 y 2026.

La meta es alcanzar un 1,5% de participación en 2026, lo que equivale a la venta de unas 4.500 unidades anuales. Para lograrlo, la compañía desplegará inicialmente 15 concesionarios desde Antofagasta hasta Punta Arenas, con la proyección de duplicar esa cifra a mediano plazo.

La estrategia se apoyará en tres pilares: productos con diseño atractivo y tecnologías innovadoras, un servicio posventa sólido y confiable y un portafolio diversificado.

“Nuestra meta es entregar a los clientes confianza, transparencia y respaldo a largo plazo. Queremos que la experiencia de compra y postventa sea completa y satisfactoria”, señaló Renato Rivas, gerente general de Grupo Automotriz Magna en Chile.

La elección de BAIC como marca para ingresar al país se sustenta en que se trata de una de las firma más importantes de su país y que produce más de 2,5 millones de vehículos al año.

En Chile, ofrecerá un portafolio encabezado por SUV y vehículos todoterreno, acompañados de versiones híbridas, mild-hybrid y 100% eléctricas. El objetivo es ser la marca que mejor encarne el espíritu aventurero y offroad de los usuarios.

¿Hay otros anuncios de Magna para el futuro? No lo descartan, pero por ahora quiere concentrarse en el relanzamiento de BAIC.

El lineup de este retorno de BAIC a Chile incluye nueve modelos en tres segmentos (SUV, sedán y offroad): a los conocidos X35, X55, X7 y BJ40, sumarán el U5 Plus, EU5 Plus (enfocados en flotas), el BJ30, BJ40 Pro y BJ60.

Este portafolio será lanzado oficialmente entre noviembre y diciembre, y destacará por la amplia garantía de siete años o 200 mil kilómetros que tendrán los nuevos vehículos.

Más sobre:NoticiasBAICGrupo Magna

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita

Falsos carabineros irrumpen en departamento del centro de Santiago simulando allanamiento y roban más de 150 celulares

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

Senador Insulza se suma a reproches de Huenchumilla sobre programa de Jara y plantea que falta “coordinación”

España: Un juez pide enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

5.
Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Ante el plenario en Nueva York: Boric anuncia que Chile nominará a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita
Chile

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita

Falsos carabineros irrumpen en departamento del centro de Santiago simulando allanamiento y roban más de 150 celulares

Senador Insulza se suma a reproches de Huenchumilla sobre programa de Jara y plantea que falta “coordinación”

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura
Negocios

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden

Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”

Qué se sabe del tifón Ragasa que está provocando evacuaciones masivas y cierre de aeropuertos en China
Tendencias

Qué se sabe del tifón Ragasa que está provocando evacuaciones masivas y cierre de aeropuertos en China

Cómo fue el regreso de Jimmy Kimmel a la TV tras la suspensión por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Quién es Errol Musk, el padre del magnate de Tesla, acusado de abuso sexual infantil

A la U se le abre el camino: Lanús da el batacazo y elimina a Fluminense de la Copa Sudamericana
El Deportivo

A la U se le abre el camino: Lanús da el batacazo y elimina a Fluminense de la Copa Sudamericana

Los detalles de la millonaria demanda de Ivo Basay y su cuerpo técnico contra Magallanes por despido injustificado

“Tiene su firma propia en el fútbol”: el sincero elogio del DT de Nottingham Forest a Manuel Pellegrini

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016
Cultura y entretención

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión
Mundo

El Kremlin desestima la afirmación de Trump de que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido en la invasión

España: Un juez pide enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos

Estados Unidos dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?