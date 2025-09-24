BAIC retorna a Chile con el Grupo Magna

Después de una década junto al Grupo Gildemeister, BAIC parecía que dejaba definitivamente el competitivo mercado automotor chileno. Sin embargo, la marca china seguirá en el país. Más bien, será relanzada.

Detrás de este retorno está el Grupo Automotriz Magna, conglomerado dominicano con 50 años de experiencia y presencia en 11 países de la región. Su plan de expansión en Chile es ambicioso y contempla una inversión superior a los 20 millones de dólares entre 2025 y 2026.

La meta es alcanzar un 1,5% de participación en 2026, lo que equivale a la venta de unas 4.500 unidades anuales. Para lograrlo, la compañía desplegará inicialmente 15 concesionarios desde Antofagasta hasta Punta Arenas, con la proyección de duplicar esa cifra a mediano plazo.

La estrategia se apoyará en tres pilares: productos con diseño atractivo y tecnologías innovadoras, un servicio posventa sólido y confiable y un portafolio diversificado.

“Nuestra meta es entregar a los clientes confianza, transparencia y respaldo a largo plazo. Queremos que la experiencia de compra y postventa sea completa y satisfactoria”, señaló Renato Rivas, gerente general de Grupo Automotriz Magna en Chile.

La elección de BAIC como marca para ingresar al país se sustenta en que se trata de una de las firma más importantes de su país y que produce más de 2,5 millones de vehículos al año.

En Chile, ofrecerá un portafolio encabezado por SUV y vehículos todoterreno, acompañados de versiones híbridas, mild-hybrid y 100% eléctricas. El objetivo es ser la marca que mejor encarne el espíritu aventurero y offroad de los usuarios.

¿Hay otros anuncios de Magna para el futuro? No lo descartan, pero por ahora quiere concentrarse en el relanzamiento de BAIC.

El lineup de este retorno de BAIC a Chile incluye nueve modelos en tres segmentos (SUV, sedán y offroad): a los conocidos X35, X55, X7 y BJ40, sumarán el U5 Plus, EU5 Plus (enfocados en flotas), el BJ30, BJ40 Pro y BJ60.

Este portafolio será lanzado oficialmente entre noviembre y diciembre, y destacará por la amplia garantía de siete años o 200 mil kilómetros que tendrán los nuevos vehículos.