Baic se integra a ANAC para su nueva etapa en Chile

Baic, uno de los fabricantes chinos con mayor trayectoria internacional, confirmó su incorporación a la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), un paso decisivo dentro de su nuevo proceso en el país.

La marca, representada por el Grupo Automotriz Magna, prepara un reestreno integral que busca reforzar su presencia, mejorar la experiencia de los usuarios y aportar activamente al desarrollo de un mercado automotor más competitivo y transparente.

La adhesión a ANAC también respalda una nueva visión estratégica para Chile, basada en tres pilares: vehículos con diseño y tecnología de última generación, un servicio posventa robusto y un portafolio amplio y diversificado.

Con esta estructura, la compañía apunta a posicionarse como una alternativa sólida dentro de un escenario donde conviven más de 80 marcas y múltiples orígenes.

En ese contexto, el secretario general de ANAC, Diego Mendoza, destacó que “la llegada de nuevas marcas y grupos, como Baic y Magna, fortalecen la diversidad y la representatividad de la industria automotriz en nuestro país”.

Renato Rivas, gerente general de Grupo Automotriz Magna en Chile, añadió: “Formar parte de ANAC es un paso natural en este nuevo capítulo de Baic en Chile. Queremos ser protagonistas del desarrollo de la movilidad del futuro, aportando nuestra tecnología y visión de sustentabilidad al mercado chileno. Este ingreso simboliza nuestro compromiso con los consumidores y con una industria más responsable y competitiva”.

De cara a su relanzamiento oficial en enero próximo, BAIC ampliará su oferta con cinco modelos completamente nuevos para el mercado chileno: U5 Plus, EU5 Plus, BJ30e, BJ40 Pro y BJ60. Ellos se sumarán a los ya conocidos BJ40, X35, X55 y X7.

La nueva gama combina opciones para transporte urbano, uso familiar y conducción off-road, con especial énfasis en su línea de SUV, segmento en el que la marca buscará competir con mayor fuerza.