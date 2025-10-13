Batería de 800 kilómetros de autonomía y carga en 5 minutos: el ambicioso plan de Mercedes

Mercedes Benz ha comenzado a trabajar hacia la próxima era de la movilidad eléctrica con planes ambiciosos y tecnología de punta. La compañía ha dado a conocer su proyecto para baterías para autos eléctricos que permitan recargar altos niveles de energía en tiempos muy similares a una carga de gasolina.

El plan estratégico de Mercedes contempla sistemas capaces de entregar hasta 1.000 kW de potencia de carga, y con ello alcanzar una autonomía de 800 kilómetros con apenas cinco minutos de carga.

El proyecto se lleva adelante con el vehículo de carga experimental ELF (del alemán Experimental-Lade-Fahrzeug o Vehículo de Carga Experimental), un laboratorio móvil para el desarrollo de tecnologías de carga a un megawatts (MCS)

“El próximo desafío no es la autonomía, sino la comodidad. Queremos que cargar un coche eléctrico sea tan rápido y sencillo como llenar un depósito de gasolina”, dijo Malte Sievers, jefe de desarrollo de carga de la marca.

Mercedes-Benz ELF 2025: Laden von Elektrofahrzeugen neu gedacht Mercedes-Benz ELF 2025: a novel approach to charging electric vehicles

Este avance responde a sus esfuerzos actuales en investigación de materiales, química de baterías y gestión térmica. Mercedes trabaja en desarrollar baterías de nueva generación capaces de suministrar corrientes muy elevadas sin comprometer la vida útil ni la seguridad, además de contar con una arquitectura electrónica preparada para canalizar y distribuir esa potencia masiva con eficiencia.

Los encargados del proyecto trabajan para lograr sus objetivos dentro de los próximos cinco años, lo que exige avances significativos en infraestructura, estándares de carga, nuevos materiales y colaboración con aliados para expandir las estaciones con capacidad ultra rápida.

Si Mercedes consigue materializar estos avances, podría redefinir la experiencia de conducción eléctrica, acercándola aún más a la inmediatez que los usuarios esperan.

Las pruebas arrojan sus primeros resultados. Los avances del ELF inspiraron la arquitectura de carga del Mercedes-AMG GT XX Concept, que alcanzó un récord de 1.041 kW de potencia durante una sesión en el circuito de Nardò.