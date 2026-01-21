Batur Convertible #4: un Bentley hecho a medida

El trabajo a medida en la industria automotriz no siempre se expresa en grandes gestos. A veces se reconoce en decisiones precisas, repetidas con paciencia. Ese es el caso del Bentley Batur Convertible número 4, desarrollado por Mulliner junto a una clienta que ha hecho de la personalización una práctica constante.

Terminado el 15 de enero de 2026 en Crewe, este Batur Convertible es el más detallado producido hasta ahora por Mulliner Coachbuilt. Su propietaria, Sonia Breslow, ya había encargado otros modelos especiales, entre ellos un Bacalar y dos Continuation Series, lo que permitió avanzar hacia un nivel mayor de definición en colores, materiales y acabados.

“Si tengo un auto como este Batur, no pienso venderlo en mi vida; es mi auto para siempre. Me preocupo por los detalles y me gusta trabajarlos para que no sean iguales a los demás”, dijo Breslow.

Mark Fagelson Photography

Cuatro desarrollos inéditos

El Batur Convertible #4 incorpora el primer esquema tritono de la marca basado en colores creados por la clienta, incluido el “Azul Breslow”. Una línea plateada de seis milímetros recorre el capó y refuerza su diseño longitudinal.

También se presenta el primer techo de lona personalizado y combinado con la carrocería. Al plegarse, deja ver el Airbridge en el mismo tono. A esto se suma una lámpara de bienvenida animada, diseñada por la dueña, que proyecta su nombre mediante más de 415 mil microespejos.

El cuarto hito es la primera aplicación de platino impreso en tres dimensiones en un Bentley, presente en el punto central del volante y en los mandos del habitáculo.

Mark Fagelson Photography

El interior combina tonos tostados y caramelo con acentos en azul claro. Las costuras recorren asientos, tablero y techo, mientras que las alfombrillas incluyen referencias al volcán Batur. El panel frontal utiliza aluminio con acabado de giro de motor, junto a la pantalla giratoria Bentley con esferas a medida.

Pese al nivel de personalización, el modelo conserva el motor W12 biturbo de 6.0 litros, ensamblado a mano, con 740 CV.

El resultado es un auto definido por la colaboración continua entre cliente y fabricante, donde cada decisión responde a un proceso acumulativo más que a un gesto aislado.