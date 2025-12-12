VOTA INFORMADO por $1100
    Bentley rinde homenaje a los grandes del arte neerlandés

    La exclusiva Dutch Masters Collection fue creada por Mulliner, su división de personalización, e inspirada en Rembrandt, Vermeer y Van Gogh.

     

    El mundo automotriz del lujo le gusta estrechar lazos con el arte. Esta vez fue Bentley que llevó esa idea con la presentación de la Dutch Masters Collection. La exclusiva serie, compuesta por tres unidades únicas creadas por Mulliner, su división de personalización, debutó en el Rijksmuseum de Amsterdam, se inspira en tres íconos de la pintura neerlandesa, como Rembrandt, Vermeer y Van Gogh.

    Stephan Bauer

    Rembrandt: elegancia nocturna y detalles dorados

    Sobre un Continental GT convertible, e inspirado en La Ronda de Noche, el modelo adopta un profundo tono Midnight Emerald que remite al dramatismo del cuadro. En su interior, el rojo Hotspur y el Magnolia evocan los tonos de los personajes centrales del lienzo, mientras detalles en verde Cumbrian y acentos dorados refuerzan la opulencia del conjunto. Incluso la lámpara de bienvenida proyecta una pluma, un guiño al atuendo del teniente retratado por Rembrandt.

    Vermeer: luz pura al estilo de Delft

    El segundo Bentley (Continental GT) está basado en la paleta clara y pulcra de Vermeer. Luce un acabado Sapphire satinado y un techo panorámico que replica la luminosidad característica del pintor. Su interior combina tonalidades Beluga y Ocean Blue con acentos en amarillo Citric y Azul Klein. Las nubes del cuadro La Callejuela dan vida al motivo usado en las puertas y en la animación de luz exterior, mientras la Rotating Display incorpora un delicado aro interno pintado a mano.

    Stephan Bauer

    Van Gogh: energía y movimiento en cada trazo

    Para la tercera creación, también sobre un Continental GT, Mulliner tomó como referencia La Noche Estrellada. El vehículo se viste en Dark Sapphire con líneas en amarillo Khamun que evocan los remolinos y destellos del famoso cielo nocturno. El habitáculo mezcla azules profundos con detalles en Linen y Khamun, replicando la intensidad del postimpresionismo. Los paneles de las puertas llevan grabados los característicos remolinos, reforzados por la animación luminosa de bienvenida.

    Stephan Bauer

    Arte y lujo en perfecta sintonía

    Cada modelo incluye un estuche de llaves hecho a medida, con motivos grabados que corresponden a su artista homenajeado. Todas las unidades incorporan además especificación Blackline, paquete Touring, asientos de bienestar, iluminación ambiental, sistema Naim for Bentley y el reconocido Bentley Rotating Display.

    Stephan Bauer
